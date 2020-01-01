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У Польщі зі скандалом висадили з літака українця через відмову одягнути маску

У Польщі зі скандалом висадили з літака українця через відмову одягнути маску
Громадянина України зняли з рейсу “Варшава-Київ”.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надвіслянської прикордонної служби, чоловік не полетів в Україну через неприйнятну поведінку на борту літака.

Зазначається, що пасажир відмовився одягати маску для закриття рота й носа, та не реагував на зауваження членів і командира екіпажу. Після цього останній ухвалив зняти чоловіка з рейсу. Однак той не послухався і відмовлявся вийти з літака.

Через поведінку українця на місце викликали прикордонників. Ті попередили пасажира про можливе застосування проти нього сили у разі, якщо він відмовиться добровільно виконувати накази командира екіпажу. Лише після цього громадянин України залишив борт у супроводі співробітників прикордонної служби.

Таким чином чоловік не зміг вилетіти до Києва. Крім того, його покарали штрафом через неприйнятну поведінку. Сума не розголошується, одна, швидше за все, йдеться про стандартні у таких ситуаціях 500 злотих.

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Теги: Потльща, літак, українець, маска, скандал
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Коментарі 2
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От і показав культуру...
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Палками неадеквата бухого треба було пригостити .
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