У Польщі зі скандалом висадили з літака українця через відмову одягнути маску





Як пoвідoмляє



Зазначається, що пасажир відмовився одягати маску для закриття рота й носа, та не реагував на зауваження членів і командира екіпажу. Після цього останній ухвалив зняти чоловіка з рейсу. Однак той не послухався і відмовлявся вийти з літака.



Через поведінку українця на місце викликали прикордонників. Ті попередили пасажира про можливе застосування проти нього сили у разі, якщо він відмовиться добровільно виконувати накази командира екіпажу. Лише після цього громадянин України залишив борт у супроводі співробітників прикордонної служби.



Таким чином чоловік не зміг вилетіти до Києва. Крім того, його покарали штрафом через неприйнятну поведінку. Сума не розголошується, одна, швидше за все, йдеться про стандартні у таких ситуаціях 500 злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина України зняли з рейсу “Варшава-Київ”.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надвіслянської прикордонної служби, чоловік не полетів в Україну через неприйнятну поведінку на борту літака.Зазначається, що пасажир відмовився одягати маску для закриття рота й носа, та не реагував на зауваження членів і командира екіпажу. Після цього останній ухвалив зняти чоловіка з рейсу. Однак той не послухався і відмовлявся вийти з літака.Через поведінку українця на місце викликали прикордонників. Ті попередили пасажира про можливе застосування проти нього сили у разі, якщо він відмовиться добровільно виконувати накази командира екіпажу. Лише після цього громадянин України залишив борт у супроводі співробітників прикордонної служби.Таким чином чоловік не зміг вилетіти до Києва. Крім того, його покарали штрафом через неприйнятну поведінку. Сума не розголошується, одна, швидше за все, йдеться про стандартні у таких ситуаціях 500 злотих.

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