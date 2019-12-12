Українців попередили про сильні пориви вітру





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За інформацією УкрГідрометцентру, 6 жовтня в Україні, крім крайнього сходу, пориви вітру 15-20 м с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.



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По Києву та Київській області 6 жовтня також пориви вітру 15-20 м с (І рівень небезпечності, жовтий).

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