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Українців попередили про сильні пориви вітру

Українців попередили про сильні пориви вітру
6 жовтня в Україні очікують сильні пориви вітру.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 6 жовтня в Україні, крім крайнього сходу, пориви вітру 15-20 м с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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По Києву та Київській області 6 жовтня також пориви вітру 15-20 м с (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: вітер, попередження, синоптики
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