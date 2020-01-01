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У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 6 жовтня, на проспект Соборності зіткнулися дві автівки.

Про це повідомляє кореспондент «Волинь. Правди» з місця події.

Близько 9 години ранку не розминулися Renault та Skoda Fabia. Як прокоментував водій Skoda, він допустив зіткнення через слизьке покриття.

Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, авто
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