У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку сьогодні, 6 жовтня, на проспект Соборності зіткнулися дві автівки.
Про це повідомляє кореспондент «Волинь. Правди» з місця події.
Близько 9 години ранку не розминулися Renault та Skoda Fabia. Як прокоментував водій Skoda, він допустив зіткнення через слизьке покриття.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє кореспондент «Волинь. Правди» з місця події.
Близько 9 години ранку не розминулися Renault та Skoda Fabia. Як прокоментував водій Skoda, він допустив зіткнення через слизьке покриття.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Луцькому районі горів цегляний будинок
Сьогодні, 11:30
Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу
Сьогодні, 11:24