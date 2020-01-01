У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Близько 9 години ранку не розминулися Renault та Skoda Fabia. Як прокоментував водій Skoda, він допустив зіткнення через слизьке покриття.



Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 6 жовтня, на проспект Соборності зіткнулися дві автівки.Про це повідомляє кореспондент «Волинь. Правди» з місця події.Близько 9 години ранку не розминулися Renault та Skoda Fabia. Як прокоментував водій Skoda, він допустив зіткнення через слизьке покриття.Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж патрульної поліції.

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