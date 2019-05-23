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У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апарати

У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апарати
У Нововолинській центральній міській лікарні у жовтні вводять в експлуатацію два нових цифрових рентген-апарати – один пересувний апарат Udr370i, отриманий від АТ «Укргазвидобування», і стаціонарний цифровий рентгенапарат на 2 робочих місця EcoVIEM 9 Plus, придбаний за кошти місцевого бюджету, розташований на першому поверсі поліклініки.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Використання такого обладнання дозволить покращити якість рентгенодіагностики та зменшить променеве навантаження для пацієнта, а також надасть можливість робити знімки в операційній, в приймальному та реанімаційному відділеннях.

Рентген-апарати в автоматичному режимі визначатимуть дозу опромінення, яку отримав пацієнт при рентгенообстеженні.

У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апарати
У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апарати

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Теги: Нововолинськ, лікарня, рентген, апарат, обладнання
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