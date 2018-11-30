На Волині молодий чоловік розбещував неповнолітнього хлопця





Про це



На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели невідкладні оперативні заходи та протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 38-річного уродженця Любомля.



Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове слідство.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 жовтня ввечері до Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території дачного масиву у Нововолинську невідомий чоловік вчинив розпусні дії щодо 14-річного неповнолітнього.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели невідкладні оперативні заходи та протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 38-річного уродженця Любомля.Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове слідство.

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