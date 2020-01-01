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Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі

Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі
У Луцьку планують напрацювати заходи для збереження старовікових дерев на території міста.

Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук попросив управління екології до кінця року підготувати програму задля збереження старовікових дерев.

Розглядатимуть її уже обранці громади нової каденції.

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«Як ви пам’ятаєте, у нас впала ботанічна пам’ятка Лесин ясен, тому треба окрема програма, що стосується саме збереження старовікових дерев у місті», - сказав він. Таку пропозицію депутати підтримали.

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Теги: Лесин ясен, Луцьк
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