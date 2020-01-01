Через втрату Лесиного ясена у Луцьку хочуть «взятися» за дерева-довгожителі





Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук попросив управління екології до кінця року підготувати програму задля збереження старовікових дерев.



Розглядатимуть її уже обранці громади нової каденції.



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«Як ви пам’ятаєте, у нас

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