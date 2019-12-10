У п’ятницю, 9 жовтня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком
Сьогодні, 12:08
У п’ятницю, 9 жовтня, у Центрі надання адміністративних послуг змінять
графік роботи.
Про це повідомляють на офіційній сторінці установи.
Зазначають, ЦНАП тимчасово змінює графік роботи у зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення.
Прийом громадян здійснюватиметься з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
графік роботи.
Про це повідомляють на офіційній сторінці установи.
Зазначають, ЦНАП тимчасово змінює графік роботи у зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення.
Прийом громадян здійснюватиметься з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку лікарі врятували хвору жінку з цукровим діабетом
Сьогодні, 12:18
У Луцьку на маршруті №26 збільшили кількість автобусів
Сьогодні, 12:12
У п’ятницю, 9 жовтня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком
Сьогодні, 12:08
На Волині чоловік через ревнощі жорстоко вбив свою дружину
Сьогодні, 11:39
Депутат Луцькради захворів на COVID-19
Сьогодні, 11:19