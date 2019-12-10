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У п’ятницю, 9 жовтня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком

У п’ятницю, 9 жовтня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком
У п’ятницю, 9 жовтня, у Центрі надання адміністративних послуг змінять
графік роботи.

Про це повідомляють на офіційній сторінці установи.

Зазначають, ЦНАП тимчасово змінює графік роботи у зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення.

Прийом громадян здійснюватиметься з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.


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Теги: ЦНАП, графік роботи
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