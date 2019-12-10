У п’ятницю, 9 жовтня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком



графік роботи.



Про це



Зазначають, ЦНАП тимчасово змінює графік роботи у зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення.



Прийом громадян здійснюватиметься з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 9 жовтня, у Центрі надання адміністративних послуг змінятьграфік роботи.Про це повідомляють на офіційній сторінці установи.Зазначають, ЦНАП тимчасово змінює графік роботи у зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення.Прийом громадян здійснюватиметься з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.

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