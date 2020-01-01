У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра





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Таке рішення прийняте для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Нагадаємо, що відповідно до закону про освіту дати канікул щороку кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно.



“Просимо звернути увагу, що канікули не є причиною перебування школярів у громадських місцях, їхньої участі в масових заходах. Неухильно дотримуйтесь протиепідемічних правил і вимог. Закликаємо батьків подбати про безпеку та здоров’я дітей”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через зростання захворюваності на коронавірус осінні канікули у всіх міських навчальних закладах загальної середньої освіти Володимира-Волинського розпочнуться 9 жовтня, а за парти школярі повернуться 19 жовтня.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.Таке рішення прийняте для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Нагадаємо, що відповідно до закону про освіту дати канікул щороку кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно.“Просимо звернути увагу, що канікули не є причиною перебування школярів у громадських місцях, їхньої участі в масових заходах. Неухильно дотримуйтесь протиепідемічних правил і вимог. Закликаємо батьків подбати про безпеку та здоров’я дітей”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук.

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