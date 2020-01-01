вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра

У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра
Через зростання захворюваності на коронавірус осінні канікули у всіх міських навчальних закладах загальної середньої освіти Володимира-Волинського розпочнуться 9 жовтня, а за парти школярі повернуться 19 жовтня.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.

Таке рішення прийняте для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Нагадаємо, що відповідно до закону про освіту дати канікул щороку кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно.

“Просимо звернути увагу, що канікули не є причиною перебування школярів у громадських місцях, їхньої участі в масових заходах. Неухильно дотримуйтесь протиепідемічних правил і вимог. Закликаємо батьків подбати про безпеку та здоров’я дітей”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, коронавірус, осінні канікули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі
Сьогодні, 13:06
У Києві жінка померла на прийомі у стоматолога: лікарю повідомили про підозру
Сьогодні, 13:02
У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра
Сьогодні, 12:53
Волинська поліція затримала наркоторговця під час закупівлі
Сьогодні, 12:42
У Луцьку лікарі врятували хвору жінку з цукровим діабетом
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Де у Володимирі-Волинському можна зробити тест на коронавірус Де у Володимирі-Волинському можна зробити тест на коронавірус
17 вересень, 18:42
У лікарні на Волині для лікування хворих з пневмонією і підозрою на Covid-19 перепрофілювали педіатричне відділення У лікарні на Волині для лікування хворих з пневмонією і підозрою на Covid-19 перепрофілювали педіатричне відділення
07 вересень, 15:37
Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті
16 червень, 19:10
Посилення карантину: навколо Володимира встановлять контрольно-пропускні пункти Посилення карантину: навколо Володимира встановлять контрольно-пропускні пункти
10 червень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців
Сьогодні, 13:38
 0
У викладачки луцького коледжу виявили рак: потрібна допомога небайдужих
Сьогодні, 13:36
 0
Брехав, що загинула через падіння з дерева: за вбивство співмешканки судять волинянина
Сьогодні, 13:29
 0
«Волинь» втратила футболістів через самоізоляцію, але підписала новачків
Сьогодні, 13:19
 0
У селі на Волині почали будівництво заводу з переробки молока
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8