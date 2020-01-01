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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня

У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
Волинська обласна клінічна лікарня запустила лабораторію, яка дозволяє проводити ПЛР-аналіз.

Завдяки цим дослідженням визначають, чи хвора людина на коронавірус. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.

ПЛР-дослідження роблять не лише для пацієнтів, а й для всіх, хто звернеться. Біоматеріал - це мазки з горла та носа.

Тестування у 2 зміни проводять у новій сучасній ПЛР-лабораторії Волинської обласної клінічної лікарні. Головна вимога – не чистити зуби, не їсти, не пити за 3 години до здачі аналізів. Правильна підготовка – запорука достовірних результатів.

Щоб було зрозуміло, в чому суть такого дослідження й наскільки воно кропітке, лаборанти показали його в тестовому режимі, оскільки безпосередньо дослідження не можуть проводити за присутності сторонніх людей.

Здати аналіз можна з 8 до 9 години, і з 9 до 14. Якщо аналіз здати до 9 години, то результат можна отримати вже після 15:00.

"Робити ПЛР сьогодні на сьогодні - це економічно та доцільно, оскільки ми не заятгуємо ліжкодень пацієнтів, які вже пройшли курс лікування, або можуть проходити реабілітацію за місцем проживання. Наршеті ми запустили тестування і починаємо розвивати", - зауважив в.о. головного лікаря ВОКЛ Олександр Дудар.


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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, ПЛР, коронавірус
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