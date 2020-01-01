У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня





Завдяки цим дослідженням визначають, чи хвора людина на коронавірус. Про це йдеться в сюжеті



ПЛР-дослідження роблять не лише для пацієнтів, а й для всіх, хто звернеться. Біоматеріал - це мазки з горла та носа.



Тестування у 2 зміни проводять у новій сучасній ПЛР-лабораторії Волинської обласної клінічної лікарні. Головна вимога – не чистити зуби, не їсти, не пити за 3 години до здачі аналізів. Правильна підготовка – запорука достовірних результатів.



Щоб було зрозуміло, в чому суть такого дослідження й наскільки воно кропітке, лаборанти показали його в тестовому режимі, оскільки безпосередньо дослідження не можуть проводити за присутності сторонніх людей.



Здати аналіз можна з 8 до 9 години, і з 9 до 14. Якщо аналіз здати до 9 години, то результат можна отримати вже після 15:00.



"Робити ПЛР сьогодні на сьогодні - це економічно та доцільно, оскільки ми не заятгуємо ліжкодень пацієнтів, які вже пройшли курс лікування, або можуть проходити реабілітацію за місцем проживання. Наршеті ми запустили тестування і починаємо розвивати", - зауважив в.о. головного лікаря ВОКЛ Олександр Дудар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня запустила лабораторію, яка дозволяє проводити ПЛР-аналіз.Завдяки цим дослідженням визначають, чи хвора людина на коронавірус. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка ПЛР-дослідження роблять не лише для пацієнтів, а й для всіх, хто звернеться. Біоматеріал - це мазки з горла та носа.Тестування у 2 зміни проводять у новій сучасній ПЛР-лабораторії Волинської обласної клінічної лікарні. Головна вимога – не чистити зуби, не їсти, не пити за 3 години до здачі аналізів. Правильна підготовка – запорука достовірних результатів.Щоб було зрозуміло, в чому суть такого дослідження й наскільки воно кропітке, лаборанти показали його в тестовому режимі, оскільки безпосередньо дослідження не можуть проводити за присутності сторонніх людей.Здати аналіз можна з 8 до 9 години, і з 9 до 14. Якщо аналіз здати до 9 години, то результат можна отримати вже після 15:00."Робити ПЛР сьогодні на сьогодні - це економічно та доцільно, оскільки ми не заятгуємо ліжкодень пацієнтів, які вже пройшли курс лікування, або можуть проходити реабілітацію за місцем проживання. Наршеті ми запустили тестування і починаємо розвивати", - зауважив в.о. головного лікаря ВОКЛ

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