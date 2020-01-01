Ситуація може швидко вийти з-під контролю, – головний санлікар Волині про зростання кількості хворих на COVID-19
Сьогодні, 14:27
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 9 жовтня.
Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що показники захворюваності та смертності від коронавірусу зростають. За попередню добу виявили понад 170 нових випадків і померли двоє волинян. Окрім цього, багато хворих потребують кисневої підтримки і стаціонарного лікування.
Посадовець закликав неухильно дотримуватися карантинних засобів, щоб не лише захиститись самим, а й вберегти медиків, які надають допомогу недужим. Він також не виключив, що Волинь може опинитися у «червоній» зоні.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що ситуація з COVID-19 залишається тривожною і може швидко вийти з-під контролю. Однак є й невеликий ріст захворюваності на грип та ГРВІ – на 18 %. Побільшало у 1,5 рази хворих із пневмоніями, у 50 випадках волиняни потребували госпіталізації.
«При недотриманні заходів ми прогнозуємо розвиток епідемічного процесу, бо щодня реєструють багато хворих. Люди заражають все нову і нову кількість осіб. Одна людина може заразити 3-4 людей», - сказала Янко.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук відзначила, що сьогодні на Волині розгорнули 1158 ліжок для надання допомоги хворим. За добу 24 людини прибули в стаціонари для отримання необхідного лікування, загалом таких 587 (50,6 %). 381 ліжко підключене до кисню.
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Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що показники захворюваності та смертності від коронавірусу зростають. За попередню добу виявили понад 170 нових випадків і померли двоє волинян. Окрім цього, багато хворих потребують кисневої підтримки і стаціонарного лікування.
Посадовець закликав неухильно дотримуватися карантинних засобів, щоб не лише захиститись самим, а й вберегти медиків, які надають допомогу недужим. Він також не виключив, що Волинь може опинитися у «червоній» зоні.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що ситуація з COVID-19 залишається тривожною і може швидко вийти з-під контролю. Однак є й невеликий ріст захворюваності на грип та ГРВІ – на 18 %. Побільшало у 1,5 рази хворих із пневмоніями, у 50 випадках волиняни потребували госпіталізації.
«При недотриманні заходів ми прогнозуємо розвиток епідемічного процесу, бо щодня реєструють багато хворих. Люди заражають все нову і нову кількість осіб. Одна людина може заразити 3-4 людей», - сказала Янко.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук відзначила, що сьогодні на Волині розгорнули 1158 ліжок для надання допомоги хворим. За добу 24 людини прибули в стаціонари для отримання необхідного лікування, загалом таких 587 (50,6 %). 381 ліжко підключене до кисню.
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Коментарі 1
Та невже.А всі це знали ще влітку,а ви що робили???
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