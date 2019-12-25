Екзарх Вселенського Патріархату в Україні, який розпочинав служіння у Луцьку, став єпископом
Сьогодні, 02:16
Синод Вселенського Патріархату обрав архимандрита Михаїла Аніщенка, який останні два роки був екзархом в Україні, єпископом Комманським.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє пресслужба Вселенського Патріархату, - пише РІСУ.
У рішенні Синоду, що новообраний єпископ продовжуватиме здійснювати своє служіння в Україні. Це означає, що надалі отець Михайло Аніщенко офіційно іменуватиметься титулярним єпископом Комана, екзархом Вселенської патріархії в Україні.
Титулярним містом новообраного єпископа стало давнє каппадокійське місто Комана, нині ж на його місці розташоване турецьке селище Шаркей.
Довідка:
Отець Михаїл Аніщенко розпочинав своє пастирське служіння у Волинській єпархії під керівництвом митрополита Ніфонта, у Луцьку виконував обов‘язки інспектора духовної семінарії. Згодом його запросив на служіння до Вселенського патріархату патріарх Варфоломій.
Десять років отець Михаїл навчався у Греції (Афіни), а пізніше звершував служіння настоятелем храму преподобного Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії (Туреччина), яка належить до Пісідійської митрополії.
2 лютого 2019 року в Андріївській церкві відбулася інтронізація архімандрита Михаїла в екзарха Вселенського патріархату у Києві, яку очолив митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні грецьких ієрархів.
Оскільки кожен єпископ окремої Помісної Церкви повинен мати титул із власним кафедральним місто у межах канонічної території церкви, практика обрання титулярних єпископів широко поширена у багатьох православних Церквах, зокрема у Російській, де єпископ, що служить у Лондоні має титул давнього нині неіснуючого міста на Сході України Сурожа та навіть власну Сурозьку єпархію
У Вселенському Патріархаті ( і не лише у ньому) є традиція останніх століть - давати деяким нововосвченим єпископам титули міст Візантійської імперії, які, хоча вже і не існують, проте мають історичне значення і вагомі в історії Церкви.
Екзарх Вселенського Патріарха в Україні архімандрит Михаїл Аніщенко обраний єпископом Команським. Це древнє місто відоме з античних часів, пам'ятне нам як місце кончини святителя Іоанна Златоуста.
Останнім, хто титулувався єпископом Команським був владика Гавриїл де Вальдер (1946 - 2013), який очолював єпархію в Парижі. Чув з розповідей людей, що знали його - святого життя чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє пресслужба Вселенського Патріархату, - пише РІСУ.
У рішенні Синоду, що новообраний єпископ продовжуватиме здійснювати своє служіння в Україні. Це означає, що надалі отець Михайло Аніщенко офіційно іменуватиметься титулярним єпископом Комана, екзархом Вселенської патріархії в Україні.
Титулярним містом новообраного єпископа стало давнє каппадокійське місто Комана, нині ж на його місці розташоване турецьке селище Шаркей.
Довідка:
Отець Михаїл Аніщенко розпочинав своє пастирське служіння у Волинській єпархії під керівництвом митрополита Ніфонта, у Луцьку виконував обов‘язки інспектора духовної семінарії. Згодом його запросив на служіння до Вселенського патріархату патріарх Варфоломій.
Десять років отець Михаїл навчався у Греції (Афіни), а пізніше звершував служіння настоятелем храму преподобного Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії (Туреччина), яка належить до Пісідійської митрополії.
2 лютого 2019 року в Андріївській церкві відбулася інтронізація архімандрита Михаїла в екзарха Вселенського патріархату у Києві, яку очолив митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні грецьких ієрархів.
Оскільки кожен єпископ окремої Помісної Церкви повинен мати титул із власним кафедральним місто у межах канонічної території церкви, практика обрання титулярних єпископів широко поширена у багатьох православних Церквах, зокрема у Російській, де єпископ, що служить у Лондоні має титул давнього нині неіснуючого міста на Сході України Сурожа та навіть власну Сурозьку єпархію
У Вселенському Патріархаті ( і не лише у ньому) є традиція останніх століть - давати деяким нововосвченим єпископам титули міст Візантійської імперії, які, хоча вже і не існують, проте мають історичне значення і вагомі в історії Церкви.
Екзарх Вселенського Патріарха в Україні архімандрит Михаїл Аніщенко обраний єпископом Команським. Це древнє місто відоме з античних часів, пам'ятне нам як місце кончини святителя Іоанна Златоуста.
Останнім, хто титулувався єпископом Команським був владика Гавриїл де Вальдер (1946 - 2013), який очолював єпархію в Парижі. Чув з розповідей людей, що знали його - святого життя чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екзарх Вселенського Патріархату в Україні, який розпочинав служіння у Луцьку, став єпископом
Сьогодні, 02:16
У Чорнобильській зоні знайшли метелика розміром з пташку. ФОТО
Сьогодні, 00:15
10 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному біля залізничного вокзалу знайшли муміфіковане тіло чоловіка
09 жовтень, 23:35