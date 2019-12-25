Екзарх Вселенського Патріархату в Україні, який розпочинав служіння у Луцьку, став єпископом

Синод Вселенського Патріархату обрав архимандрита Михаїла Аніщенка, який останні два роки був екзархом в Україні, єпископом Комманським.Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє пресслужба Вселенського Патріархату, - пише РІСУ.У рішенні Синоду, що новообраний єпископ продовжуватиме здійснювати своє служіння в Україні. Це означає, що надалі отець Михайло Аніщенко офіційно іменуватиметься титулярним єпископом Комана, екзархом Вселенської патріархії в Україні.Титулярним містом новообраного єпископа стало давнє каппадокійське місто Комана, нині ж на його місці розташоване турецьке селище Шаркей.Отець Михаїл Аніщенко розпочинав своє пастирське служіння у Волинській єпархії під керівництвом митрополита Ніфонта, у Луцьку виконував обов‘язки інспектора духовної семінарії. Згодом його запросив на служіння до Вселенського патріархату патріарх Варфоломій.Десять років отець Михаїл навчався у Греції (Афіни), а пізніше звершував служіння настоятелем храму преподобного Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії (Туреччина), яка належить до Пісідійської митрополії.2 лютого 2019 року в Андріївській церкві відбулася інтронізація архімандрита Михаїла в екзарха Вселенського патріархату у Києві, яку очолив митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні грецьких ієрархів.Оскільки кожен єпископ окремої Помісної Церкви повинен мати титул із власним кафедральним місто у межах канонічної території церкви, практика обрання титулярних єпископів широко поширена у багатьох православних Церквах, зокрема у Російській, де єпископ, що служить у Лондоні має титул давнього нині неіснуючого міста на Сході України Сурожа та навіть власну Сурозьку єпархіюУ Вселенському Патріархаті ( і не лише у ньому) є традиція останніх століть - давати деяким нововосвченим єпископам титули міст Візантійської імперії, які, хоча вже і не існують, проте мають історичне значення і вагомі в історії Церкви.Екзарх Вселенського Патріарха в Україні архімандрит Михаїл Аніщенко обраний єпископом Команським. Це древнє місто відоме з античних часів, пам'ятне нам як місце кончини святителя Іоанна Златоуста.Останнім, хто титулувався єпископом Команським був владика Гавриїл де Вальдер (1946 - 2013), який очолював єпархію в Парижі. Чув з розповідей людей, що знали його - святого життя чоловік.