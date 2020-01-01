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Курс валют у Луцьку на 11 жовтня

Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.050, а продаж – 28.350.

Євро при купівлі становить – 32.900, продажу – 33.400.

Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.330, продаж – 7.440.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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