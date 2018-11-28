вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО

До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
У Ковелі до Дня художника місцеві автори підготували нову виставку «Малює осінь добру казку».

Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.

Щороку, у другу неділю жовтня, коли в Україні відзначають професійне свято художників, ковельські майстри готують колективну виставку. Цікава, багата та колоритна експозиція діє у виставковій залі Ковельського історичного музею (вул. Незалежності, 89).

До його створення долучились майже тридцять художників, в експозиції представлено майже дев’яносто робіт.

До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО


Виставка видалась багатою на різні техніки виконання. Крім живопису, тут можна побачити графіку (Іванна В’юн, Вікторія Поліщук), зернову мозаїку (Світлана Бойчук), розпис по дереву (Софія Купко), акрилову розмивку (авторська техніка Тетяни Степанюк), валяння з шерсті (Лариса Іщук), комп’ютерну графіку (Ілона Іщук).

Виставка різноманітна і жанрово. Це переважно яскраві осінні пейзажі (Євгенія Данилюк, Ярослав Потапчук, Оксана Онищенко, Микола Конопацький, заслужений працівник культури України Микола Герес), міські краєвиди (Вікторія Поліщук, Анна Томашук). Є й чимало квіткових композицій (Ірина Кондратович, Марія Сорокіна, Оксана Цюп’яшук, Мирослава Клівак) та натюрмортів (Віра Журба, Анна Карп’юк, Лариса Михалевич), портретів (Василь Королюк, Анастасія Гончарук, Оксана Цюп’яшук). Представлено - іконопис (Олексій Дуда), сюжетні полотна (Іван Панасюк) та абстракцію (Світлана Солодун, Альона Федік, Тетяна Степанюк).

До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, виставка, картини, День художника
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий
Сьогодні, 15:50
На Волині ремонтуватимуть музичну школу за понад 450 тисяч гривень
Сьогодні, 15:01
У Луцьку вкотре поцупили кликуна
Сьогодні, 14:28
Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
28 листопад, 2018, 15:16
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
12 вересень, 11:20
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
24 серпень, 22:40
Лучанин презентував виставку картин «Тільки море». ФОТО Лучанин презентував виставку картин «Тільки море». ФОТО
05 листопад, 2019, 22:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий
Сьогодні, 15:50
 0
На Волині ремонтуватимуть музичну школу за понад 450 тисяч гривень
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку вкотре поцупили кликуна
Сьогодні, 14:28
 0
Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8