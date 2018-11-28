До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО





Про це повідомили на



Щороку, у другу неділю жовтня, коли в Україні відзначають професійне свято художників, ковельські майстри готують колективну виставку. Цікава, багата та колоритна експозиція діє у виставковій залі Ковельського історичного музею (вул. Незалежності, 89).



До його створення долучились майже тридцять художників, в експозиції представлено майже дев’яносто робіт.







Виставка видалась багатою на різні техніки виконання. Крім живопису, тут можна побачити графіку (Іванна В’юн, Вікторія Поліщук), зернову мозаїку (Світлана Бойчук), розпис по дереву (Софія Купко), акрилову розмивку (авторська техніка Тетяни Степанюк), валяння з шерсті (Лариса Іщук), комп’ютерну графіку (Ілона Іщук).



Виставка різноманітна і жанрово. Це переважно яскраві осінні пейзажі (Євгенія Данилюк, Ярослав Потапчук, Оксана Онищенко, Микола Конопацький, заслужений працівник культури України Микола Герес), міські краєвиди (Вікторія Поліщук, Анна Томашук). Є й чимало квіткових композицій (Ірина Кондратович, Марія Сорокіна, Оксана Цюп’яшук, Мирослава Клівак) та натюрмортів (Віра Журба, Анна Карп’юк, Лариса Михалевич), портретів (Василь Королюк, Анастасія Гончарук, Оксана Цюп’яшук). Представлено - іконопис (Олексій Дуда), сюжетні полотна (Іван Панасюк) та абстракцію (Світлана Солодун, Альона Федік, Тетяна Степанюк).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі до Дня художника місцеві автори підготували нову виставку «Малює осінь добру казку».Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.Щороку, у другу неділю жовтня, коли в Україні відзначають професійне свято художників, ковельські майстри готують колективну виставку. Цікава, багата та колоритна експозиція діє у виставковій залі Ковельського історичного музею (вул. Незалежності, 89).До його створення долучились майже тридцять художників, в експозиції представлено майже дев’яносто робіт.Виставка видалась багатою на різні техніки виконання. Крім живопису, тут можна побачити графіку (Іванна В’юн, Вікторія Поліщук), зернову мозаїку (Світлана Бойчук), розпис по дереву (Софія Купко), акрилову розмивку (авторська техніка Тетяни Степанюк), валяння з шерсті (Лариса Іщук), комп’ютерну графіку (Ілона Іщук).Виставка різноманітна і жанрово. Це переважно яскраві осінні пейзажі (Євгенія Данилюк, Ярослав Потапчук, Оксана Онищенко, Микола Конопацький, заслужений працівник культури України Микола Герес), міські краєвиди (Вікторія Поліщук, Анна Томашук). Є й чимало квіткових композицій (Ірина Кондратович, Марія Сорокіна, Оксана Цюп’яшук, Мирослава Клівак) та натюрмортів (Віра Журба, Анна Карп’юк, Лариса Михалевич), портретів (Василь Королюк, Анастасія Гончарук, Оксана Цюп’яшук). Представлено - іконопис (Олексій Дуда), сюжетні полотна (Іван Панасюк) та абстракцію (Світлана Солодун, Альона Федік, Тетяна Степанюк).

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