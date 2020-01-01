Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу





Про це йдеться на



У заяві запевняють, що під виглядом перепрофілювання закладу влада хоче «зупинити надання колективом висококваліфікованої акушерської допомоги всім бажаючим».



«Колектив установи стурбований тим, що місто втратить установу з великою історією, де зародилося акушерство та УЗД на Волині, де народилося не одне покоління відомих людей, де щороку народжується близько 2000 малюків, який складає потужну конкуренцію не лише перинатальному центру, а й іншим пологовим будинкам України, в якому є все сучасне обладнання та аппаратура і колектив може надати будь-яку акушерсько-гінекологічну допомогу...



Ми знаємо ситуацію з COVID-19 в регіоні і вважаємо абсурдним і вкрай непрофесійним рішення про створення інфекційного шпиталю в центрі міста, в житловому районі, ще й набазі пологового будинку, де на території гуляють молоді мами з колясками, що суперечить всім нормам Епідеміології та Інфекційного контролю, коли є установи більш пристосовані для того (і пустують) з лікарями відповідних спеціальностей», - йдеться у повідомленні.



Медики пологового запевняють що ініціюють ряд зустрічей, звернень та навіть протестів.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук зауважив, що станом на 12 жовтня медичний заклад продовжує функціонувати у звичному режимі. Натомість жодних документів про перепрофілювання корпусу пологового будинку під інфекційний шпиталь ні він, ні колектив не бачили.



«Жодні роботи станом на зараз не тривають. 15-го жовтня мають приїхати кисневі точки. І то ще невідомо, чи вони для нас, чи для обласної лікарні. Наразі лише привезли ліжка і поставили там, де є вільні для них місця», - розповів Михайло Токарчук. Він зауважив, що ініціював зустріч колективу із керівником міського управління охорони здоров’я Володимиром Лотвіним, аби почути відповіді на питання, які турбують медиків.



Натомість сам Володимир Лотвін у коментарі журналістам видання зауважив, що остаточного рішення щодо перепрофілювання пологового під шпиталь ще немає.



«Це ще у процесі. Інфекційні стаціонари переповнені. Шукаємо шляхи вирішення. Готуємося, що буде збільшена кількість захворювань, тому шукаємо резервне місце. Це один з варіантів. Ми ще вивчаємо це питання», - сказав Лотвін.



Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на базі акушерського корпусу пологового будинку створюють інфекційний госпіталь для хворих на коронавірус на 250 ліжкомісць і сотню місць із кисневими точками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трудовий колектив Луцького клінічного пологового будинку заявив, що його «поставили перед фактом» про облаштування інфекційного шпиталю на базі закладу, натомість згоди керівництва та медиків закладу – не було.Про це йдеться на офіційній сторінці пологового будинку у фейсбуці.У заяві запевняють, що під виглядом перепрофілювання закладу влада хоче «зупинити надання колективом висококваліфікованої акушерської допомоги всім бажаючим».«Колектив установи стурбований тим, що місто втратить установу з великою історією, де зародилося акушерство та УЗД на Волині, де народилося не одне покоління відомих людей, де щороку народжується близько 2000 малюків, який складає потужну конкуренцію не лише перинатальному центру, а й іншим пологовим будинкам України, в якому є все сучасне обладнання та аппаратура і колектив може надати будь-яку акушерсько-гінекологічну допомогу...Ми знаємо ситуацію з COVID-19 в регіоні і вважаємо абсурдним і вкрай непрофесійним рішення про створення інфекційного шпиталю в центрі міста, в житловому районі, ще й набазі пологового будинку, де на території гуляють молоді мами з колясками, що суперечить всім нормам Епідеміології та Інфекційного контролю, коли є установи більш пристосовані для того (і пустують) з лікарями відповідних спеціальностей», - йдеться у повідомленні.Медики пологового запевняють що ініціюють ряд зустрічей, звернень та навіть протестів.У коментарікерівник Луцького клінічного пологового будинкузауважив, що станом на 12 жовтня медичний заклад продовжує функціонувати у звичному режимі. Натомість жодних документів про перепрофілювання корпусу пологового будинку під інфекційний шпиталь ні він, ні колектив не бачили.«Жодні роботи станом на зараз не тривають. 15-го жовтня мають приїхати кисневі точки. І то ще невідомо, чи вони для нас, чи для обласної лікарні. Наразі лише привезли ліжка і поставили там, де є вільні для них місця», - розповів Михайло Токарчук. Він зауважив, що ініціював зустріч колективу із керівником міського управління охорони здоров’я, аби почути відповіді на питання, які турбують медиків.Натомість сам Володимир Лотвін у коментарі журналістам видання зауважив, що остаточного рішення щодо перепрофілювання пологового під шпиталь ще немає.«Це ще у процесі. Інфекційні стаціонари переповнені. Шукаємо шляхи вирішення. Готуємося, що буде збільшена кількість захворювань, тому шукаємо резервне місце. Це один з варіантів. Ми ще вивчаємо це питання», - сказав Лотвін.Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на базі акушерського корпусу пологового будинку створюють інфекційний госпіталь для хворих на коронавірус на 250 ліжкомісць і сотню місць із кисневими точками.

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