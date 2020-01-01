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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу

Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу
Трудовий колектив Луцького клінічного пологового будинку заявив, що його «поставили перед фактом» про облаштування інфекційного шпиталю на базі закладу, натомість згоди керівництва та медиків закладу – не було.

Про це йдеться на офіційній сторінці пологового будинку у фейсбуці.

У заяві запевняють, що під виглядом перепрофілювання закладу влада хоче «зупинити надання колективом висококваліфікованої акушерської допомоги всім бажаючим».

«Колектив установи стурбований тим, що місто втратить установу з великою історією, де зародилося акушерство та УЗД на Волині, де народилося не одне покоління відомих людей, де щороку народжується близько 2000 малюків, який складає потужну конкуренцію не лише перинатальному центру, а й іншим пологовим будинкам України, в якому є все сучасне обладнання та аппаратура і колектив може надати будь-яку акушерсько-гінекологічну допомогу...

Ми знаємо ситуацію з COVID-19 в регіоні і вважаємо абсурдним і вкрай непрофесійним рішення про створення інфекційного шпиталю в центрі міста, в житловому районі, ще й набазі пологового будинку, де на території гуляють молоді мами з колясками, що суперечить всім нормам Епідеміології та Інфекційного контролю, коли є установи більш пристосовані для того (і пустують) з лікарями відповідних спеціальностей», - йдеться у повідомленні.

Медики пологового запевняють що ініціюють ряд зустрічей, звернень та навіть протестів.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук зауважив, що станом на 12 жовтня медичний заклад продовжує функціонувати у звичному режимі. Натомість жодних документів про перепрофілювання корпусу пологового будинку під інфекційний шпиталь ні він, ні колектив не бачили.

«Жодні роботи станом на зараз не тривають. 15-го жовтня мають приїхати кисневі точки. І то ще невідомо, чи вони для нас, чи для обласної лікарні. Наразі лише привезли ліжка і поставили там, де є вільні для них місця», - розповів Михайло Токарчук. Він зауважив, що ініціював зустріч колективу із керівником міського управління охорони здоров’я Володимиром Лотвіним, аби почути відповіді на питання, які турбують медиків.

Натомість сам Володимир Лотвін у коментарі журналістам видання зауважив, що остаточного рішення щодо перепрофілювання пологового під шпиталь ще немає.

«Це ще у процесі. Інфекційні стаціонари переповнені. Шукаємо шляхи вирішення. Готуємося, що буде збільшена кількість захворювань, тому шукаємо резервне місце. Це один з варіантів. Ми ще вивчаємо це питання», - сказав Лотвін.

Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на базі акушерського корпусу пологового будинку створюють інфекційний госпіталь для хворих на коронавірус на 250 ліжкомісць і сотню місць із кисневими точками.

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Теги: коронавірус, пологовий, Луцьк, госпіталь, перепрофілювання, Володимир Лотвін, Михайло Токарчук
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