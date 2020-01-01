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Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл

Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
За останню добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 6 – серед учнів.

Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах області, захворюваність носить спорадичний характер. Найбільшу кількість випадків захворювань зареєстрували серед учнів у містах Луцьк (захворіло всього 46 школярів), Володимир-Волинський (14), Нововолинськ (12).

Серед персоналу найбільше випадків спостерігається у містах Нововолинську (64), Луцьку (48), Володимир-Волинському (33), Ківерцівському (19) та Любешівському (19) районах.

На самоізоляції перебувають понад 6 300 учнів та понад 600 осіб з числа персоналу.

На дистанційному навчанні знаходиться 13 закладів загальної середньої освіти (7 з них в м.Нововолинську, по одному в Ківерцівському, Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Старовижівському та Шацькому районах).

Загалом з початку нового навчального року станом на 12 жовтня випадки захворювань зареєстрували у 159 закладах загальної середньої освіти, захворіло 280 осіб з числа персоналу шкіл та 103 учні.

Наразі продовжують хворіти 125 працівників шкіл та 52 школярі із 86 закладів освіти.

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Теги: коронавірус, школи, навчання, Волинь
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