Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Покрову





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +8…+10 градусів, удень – до +15…+16. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-8 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +8…+10 градусів, удень – до +15…+16. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-8 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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