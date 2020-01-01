Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Покрову
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +8…+10 градусів, удень – до +15…+16. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-8 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +8…+10 градусів, удень – до +15…+16. Вітер південний, східний і південно-східний, 1-8 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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