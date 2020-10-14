Через COVID-19 у Франції ввели комендантську годину
Сьогодні, 03:18
У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавірусу.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, пишуть Факти.
За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.
Макрон зазначив, що в ситуації, що склалася, вважає це адекватною мірою.
Він зазначив, школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.
Перед цим уряд вирішив ввести в країні режим надзвичайної санітарної ситуації з 17 жовтня.
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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, пишуть Факти.
За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.
Макрон зазначив, що в ситуації, що склалася, вважає це адекватною мірою.
Він зазначив, школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.
Перед цим уряд вирішив ввести в країні режим надзвичайної санітарної ситуації з 17 жовтня.
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