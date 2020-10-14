Через COVID-19 у Франції ввели комендантську годину





Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, пишуть



За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.



Макрон зазначив, що в ситуації, що склалася, вважає це адекватною мірою.



Він зазначив, школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.



Перед цим уряд вирішив ввести в країні режим надзвичайної санітарної ситуації з 17 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавірусу.Про це заявив президент Франціїв інтерв’ю французьким телеканалам, пишуть Факти За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.Макрон зазначив, що в ситуації, що склалася, вважає це адекватною мірою.Він зазначив, школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.Перед цим уряд вирішив ввести в країні режим надзвичайної санітарної ситуації з 17 жовтня.

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