В інфекційній лікарні немає місць для хворих на коронавірус, – головний медик Луцька

У Волинській обласній інфекційній лікарні немає місць для госпіталізації людей, що хворіють на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.Начальник управління охорони здоров’язауважив, що ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою, є більше показів для госпіталізації пацієнтів.«На жаль, ситуація зі стаціонарними ліжками в Луцьку дуже напружена. В обласній лікарні теж менше місць для тих, кому потрібна киснева терапія. В інфекційній лікарні також неможилво госпіталізуватися. Пацієнти приїжджають, чекають у приймальному відділенні, щоб когось виписали», - повідомив Лотвін.