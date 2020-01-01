В інфекційній лікарні немає місць для хворих на коронавірус, – головний медик Луцька
Сьогодні, 09:46
У Волинській обласній інфекційній лікарні немає місць для госпіталізації людей, що хворіють на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою, є більше показів для госпіталізації пацієнтів.
«На жаль, ситуація зі стаціонарними ліжками в Луцьку дуже напружена. В обласній лікарні теж менше місць для тих, кому потрібна киснева терапія. В інфекційній лікарні також неможилво госпіталізуватися. Пацієнти приїжджають, чекають у приймальному відділенні, щоб когось виписали», - повідомив Лотвін.
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Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою, є більше показів для госпіталізації пацієнтів.
«На жаль, ситуація зі стаціонарними ліжками в Луцьку дуже напружена. В обласній лікарні теж менше місць для тих, кому потрібна киснева терапія. В інфекційній лікарні також неможилво госпіталізуватися. Пацієнти приїжджають, чекають у приймальному відділенні, щоб когось виписали», - повідомив Лотвін.
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Коментарі 1
То де ваш каранти йпт? Шо ждем виборів?
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