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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В інфекційній лікарні немає місць для хворих на коронавірус, – головний медик Луцька

В інфекційній лікарні немає місць для хворих на коронавірус, – головний медик Луцька
У Волинській обласній інфекційній лікарні немає місць для госпіталізації людей, що хворіють на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою, є більше показів для госпіталізації пацієнтів.

«На жаль, ситуація зі стаціонарними ліжками в Луцьку дуже напружена. В обласній лікарні теж менше місць для тих, кому потрібна киснева терапія. В інфекційній лікарні також неможилво госпіталізуватися. Пацієнти приїжджають, чекають у приймальному відділенні, щоб когось виписали», - повідомив Лотвін.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, ліжка, хворі
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Коментарі 1
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То де ваш каранти йпт? Шо ждем виборів?
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