Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти
Сьогодні, 10:23
У Луцьку хочуть передбачити кошти в бюджеті на лікування хворих на коронавірус освітян.
Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що пропонують передбачити кошти на лікування хворих на COVID-19 працівників закладів освіти. Зокрема, 350 тисяч субвенції спрямують обласному бюджету для обласної клінічної та інфекційної лікарнень, ще 150 тисяч – міській лікарні.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що з 1 вересня у місті зафіксували щонайменше два летальні випадки серед освітян, тож запропонував передбачити виплатити по 100 тисяч фінансової допомоги сім’ям.
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Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що пропонують передбачити кошти на лікування хворих на COVID-19 працівників закладів освіти. Зокрема, 350 тисяч субвенції спрямують обласному бюджету для обласної клінічної та інфекційної лікарнень, ще 150 тисяч – міській лікарні.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що з 1 вересня у місті зафіксували щонайменше два летальні випадки серед освітян, тож запропонував передбачити виплатити по 100 тисяч фінансової допомоги сім’ям.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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