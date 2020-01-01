вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти

Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти
У Луцьку хочуть передбачити кошти в бюджеті на лікування хворих на коронавірус освітян.

Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що пропонують передбачити кошти на лікування хворих на COVID-19 працівників закладів освіти. Зокрема, 350 тисяч субвенції спрямують обласному бюджету для обласної клінічної та інфекційної лікарнень, ще 150 тисяч – міській лікарні.

Депутат Павло Данильчук відзначив, що з 1 вересня у місті зафіксували щонайменше два летальні випадки серед освітян, тож запропонував передбачити виплатити по 100 тисяч фінансової допомоги сім’ям.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікування, вчителі, коронавірус, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Під мерією Луцька – мітинг проти «коронавірусного» блоку у пологовому. ФОТО
Сьогодні, 10:12
В інфекційній лікарні немає місць для хворих на коронавірус, – головний медик Луцька
Сьогодні, 09:46
Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180
Сьогодні, 08:54
«Спочатку було боляче навіть лежати»: студентка Лесиного вишу розповіла, як переносить коронавірус
14 жовтень, 12:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медики перекрили дорогу біля Луцькради
Сьогодні, 10:25
Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти
Сьогодні, 10:23
Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*
Сьогодні, 10:15
Під мерією Луцька – мітинг проти «коронавірусного» блоку у пологовому. ФОТО
Сьогодні, 10:12
У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19 У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19
07 жовтень, 11:12
До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов
28 вересень, 21:47
Пустовіт одужав від коронавірусу Пустовіт одужав від коронавірусу
27 серпень, 16:45
Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року
09 серпень, 04:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики перекрили дорогу біля Луцькради
Сьогодні, 10:25
 0
Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти
Сьогодні, 10:23
 0
Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*
Сьогодні, 10:15
 0
Під мерією Луцька – мітинг проти «коронавірусного» блоку у пологовому. ФОТО
Сьогодні, 10:12
 0
У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8