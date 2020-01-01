Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти

У Луцьку хочуть передбачити кошти в бюджеті на лікування хворих на коронавірус освітян.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що пропонують передбачити кошти на лікування хворих на COVID-19 працівників закладів освіти. Зокрема, 350 тисяч субвенції спрямують обласному бюджету для обласної клінічної та інфекційної лікарнень, ще 150 тисяч – міській лікарні.Депутатвідзначив, що з 1 вересня у місті зафіксували щонайменше два летальні випадки серед освітян, тож запропонував передбачити виплатити по 100 тисяч фінансової допомоги сім’ям.