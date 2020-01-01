Луцькрада «дала добро» на розміщення «коронавірусного» шпиталю у пологовому





Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.



Сесії передував Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих.



Натомість радник мера Ігор Поліщук під час засідання «бюджетної» комісії та на сесії наголосив, що кількість важкохворих та летальних випадків від інфекції значно збільшилася, а в пологовому є необхідні для лікування умови.



«Розглядали багато варіантів, де можна розмістити такий госпіталь. Справа в тому, що у корпусі пологового є розведений кисень (64 точки), а також киснева станція на 3,5 тони», - сказав він. У іншому закладі не мають можливості облаштувати «кисневі» місця, адже це – довготривалий та дороговартісний процес.



За словами Поліщука, епідеміологи, головний санітарний лікар Волині не мають застережень щодо розміщення «коронавірусної» лікарні, адже в акушерському корпусі на першому поверсі уже лікують хворих на коронавірус породіль.



Пологовий будинок працюватиме у штатному режимі, нікого не звільнятимуть, каже радник мера.



Під час сесії керівник пологового будинку Михайло Токарчук зауважив, що очолює медзаклад уже 14 років. За цей час вдалося створити висококласний колектив, що якісно надає послуги не лише лучанам, а й мешканцям інших міст.



«Мені боляче...Ми бачили і кров, врятували багато життів, у нас немає материнської смертності, інфікування медпрацівників коронавірусом...Це вказує на те, що люди – відповідальні, професійні», - наголосив Токарчук. Він закликав керівництво міста почекати з рішенням щодо розміщення «коронавірусного» шпиталю у пологовому.



Лікар пологового будинку пологового відділення Ігор Федосюк також виступив та намагався донести до народних обранців той факт, що у разі збільшення кількості вагітних, які хворіють на коронавірус, їм також доведеться розширювати свої площі. Мовляв, жоден інший медичний заклад не приймає у себе жінок «при надії», тож він просив не приймати поспішних рішень та врахувати усі нюанси.



«Колектив не хоче багато, ми не проти відкриття госпіталю, але які аргументи нам надають, основний – збільшення кількості хворих на коронавірус в рази. Кожна людина, навіть не медик, розуміє, що у такому разі буде і збільшення кількості захворювання на COVID 19у вагітних, бо то вразлива група населення. Якщо зараз ми можемо лікувати 10 вагітних хворих на коронавірус, то при нарощенні кількості ми повинні будемо відкривати нові площі, які вже будуть зайняті іншими хворими. Потрібно дивитися на крок вперед, якщо йдеться про пандемію. Ми просили почути нас, ми просили професуру, аби вони долучилися до вирішення цього питання, а зараз усе робиться у режимі «алярм», що зараз ніби у нас по 500 нових хворих у день», – каже, що майже постійно на лікуванні перебувають 2 – 3 вагітних, максимальна кількість за раз була 5.



Зазначив, що колектив не проти лікувати хворих на коронавірус, але вони переживають за те, що лише у цьому закладі приймають вагітних, жоден інший заклад не береться лікувати їх у себе.



Депутат Алла Надточій відзначила, що створення госпіталю для хворих на коронавірусну інфекцію не погодять у Києві, і передусім це питання потрібно обговорити із медичним персоналом.



У підсумку, 24 обранці громади проголосували «за» створення «коронавірусної» лікарні на базі пологового будинку.

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