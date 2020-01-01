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У районній лікарні на Волині дитяче відділення віддали для хворих з коронавірусом

У районній лікарні на Волині дитяче відділення віддали для хворих з коронавірусом
У Рожищенській центральній районній лікарні дитяче відділення реорганізували для надання допомоги хворим з коронавірусом.

Про це Район.Рожище розповіла заввідділення Ксенія Ющук.

За словами лікарки, найближчим часом у лікарні не передбачено жодного ліжка для надання допомоги дітям. Усе відділення використовуватимуть для надання допомоги пацієнтам, які мають підозру чи підтверджений діагноз інфікування коронавірусом.

Персоналу, який працював у дитячому відділенні на чолі з лікаркою Ксенією Ющук, також пропонують надавати допомогу хворим з COVID-19.

Батьків із дітьми, які звертатимуться на приймальне відділення, відправлятимуть до обласної лікарні.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Рожище, лікарня, реорганізація, коронавірус
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