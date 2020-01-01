У районній лікарні на Волині дитяче відділення віддали для хворих з коронавірусом





Про цеКсенія Ющук.



За словами лікарки, найближчим часом у лікарні не передбачено жодного ліжка для надання допомоги дітям. Усе відділення використовуватимуть для надання допомоги пацієнтам, які мають підозру чи підтверджений діагноз інфікування коронавірусом.



Персоналу, який працював у дитячому відділенні на чолі з лікаркою Ксенією Ющук, також пропонують надавати допомогу хворим з COVID-19.



Батьків із дітьми, які звертатимуться на приймальне відділення, відправлятимуть до обласної лікарні.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенській центральній районній лікарні дитяче відділення реорганізували для надання допомоги хворим з коронавірусом.Про це Район.Рожище розповіла заввідділенняЗа словами лікарки, найближчим часом у лікарні не передбачено жодного ліжка для надання допомоги дітям. Усе відділення використовуватимуть для надання допомоги пацієнтам, які мають підозру чи підтверджений діагноз інфікування коронавірусом.Персоналу, який працював у дитячому відділенні на чолі з лікаркою Ксенією Ющук, також пропонують надавати допомогу хворим з COVID-19.Батьків із дітьми, які звертатимуться на приймальне відділення, відправлятимуть до обласної лікарні.Головне фото – ілюстративне.

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