У районній лікарні на Волині дитяче відділення віддали для хворих з коронавірусом
Сьогодні, 15:51
У Рожищенській центральній районній лікарні дитяче відділення реорганізували для надання допомоги хворим з коронавірусом.
Про це Район.Рожище розповіла заввідділення Ксенія Ющук.
За словами лікарки, найближчим часом у лікарні не передбачено жодного ліжка для надання допомоги дітям. Усе відділення використовуватимуть для надання допомоги пацієнтам, які мають підозру чи підтверджений діагноз інфікування коронавірусом.
Персоналу, який працював у дитячому відділенні на чолі з лікаркою Ксенією Ющук, також пропонують надавати допомогу хворим з COVID-19.
Батьків із дітьми, які звертатимуться на приймальне відділення, відправлятимуть до обласної лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Район.Рожище розповіла заввідділення Ксенія Ющук.
За словами лікарки, найближчим часом у лікарні не передбачено жодного ліжка для надання допомоги дітям. Усе відділення використовуватимуть для надання допомоги пацієнтам, які мають підозру чи підтверджений діагноз інфікування коронавірусом.
Персоналу, який працював у дитячому відділенні на чолі з лікаркою Ксенією Ющук, також пропонують надавати допомогу хворим з COVID-19.
Батьків із дітьми, які звертатимуться на приймальне відділення, відправлятимуть до обласної лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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