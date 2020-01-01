На Волині коронавірус все частіше забирає життя людей працездатного віку

Розповіли про померлих від коронавірусу на Волині за останню добу.Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областізазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 195 нових випадків захворювання на COVID-19.«Епідситуація як в Україні, так у Європі, у світі ускладнюється. Йдуть тенденції до погіршення ситуації. У низці країн запровадили комендантську годину, призупинили роботу закладів громадського харчування, якщо говорити про Європу», - сказала вона.Нагадаємо, із 19 жовтня на низці територій Волині, зокрема міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район. Про нові обмеження обіцяють повідомити згодом.П’ять випадків хвороби на Волині за добу завершилися летально. За словами Янко, померли три жінки і двоє чоловіків. Дедалі частіше летальні випадки реєструють серед населення працездатного віку. Троє із них – віком 41-47 років, двоє – 63 і 78 років. Волиняни мали хронічні серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, надмірну вагу. Головний санлікар каже, що випадки ускладнюються двобічною пневмонією і ураженням легень.