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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині коронавірус все частіше забирає життя людей працездатного віку

На Волині коронавірус все частіше забирає життя людей працездатного віку
Розповіли про померлих від коронавірусу на Волині за останню добу.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 195 нових випадків захворювання на COVID-19.

«Епідситуація як в Україні, так у Європі, у світі ускладнюється. Йдуть тенденції до погіршення ситуації. У низці країн запровадили комендантську годину, призупинили роботу закладів громадського харчування, якщо говорити про Європу», - сказала вона.

Нагадаємо, із 19 жовтня на низці територій Волині встановлять «червоний» рівень безпеки, зокрема міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район. Про нові обмеження обіцяють повідомити згодом.

П’ять випадків хвороби на Волині за добу завершилися летально. За словами Янко, померли три жінки і двоє чоловіків. Дедалі частіше летальні випадки реєструють серед населення працездатного віку. Троє із них – віком 41-47 років, двоє – 63 і 78 років. Волиняни мали хронічні серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, надмірну вагу. Головний санлікар каже, що випадки ускладнюються двобічною пневмонією і ураженням легень.

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Теги: коронавірус, Волинь, Наталія Янко
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