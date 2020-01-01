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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Духневич керуватиме «коронавірусним» шпиталем у луцькому пологовому

Духневич керуватиме «коронавірусним» шпиталем у луцькому пологовому
У Луцькому пологовому будинку після необхідної підготовки запрацює інфекційний госпіталь для хворих на COVID-19.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук зазначила, що офіційного рішення щодо «перекваліфікації» корпусу пологового в інфекційний госпіталь нині немає з МОЗ. Однак, за її словами, таке погодження не потрібне.

У «коронавірусному» шпиталі за контрактом будуть працювати медики зі всіх закладів, що є на території міста. Виконуватиме обов’язки керівника головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, яка й набиратиме персонал.

«Працівники, які будуть надавати допомогу «коронавірусним» пацієнтам, нікого іншого лікувати не будуть», - запевнила Тимощук.

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Теги: пологовий, госпіталь, коронавірус, Волинь, Лариса Духневич
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