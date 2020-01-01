Духневич керуватиме «коронавірусним» шпиталем у луцькому пологовому

У Луцькому пологовому будинку після необхідної підготовки запрацює інфекційний госпіталь для хворих на COVID-19.Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’язазначила, що офіційного рішення щодо «перекваліфікації» корпусу пологового в інфекційний госпіталь нині немає з МОЗ. Однак, за її словами, таке погодження не потрібне.У «коронавірусному» шпиталі за контрактом будуть працювати медики зі всіх закладів, що є на території міста. Виконуватиме обов’язки керівника головний лікар Луцької міської клінічної лікарні, яка й набиратиме персонал.«Працівники, які будуть надавати допомогу «коронавірусним» пацієнтам, нікого іншого лікувати не будуть», - запевнила Тимощук.