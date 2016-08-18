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На Волині злодії проникли у квартиру і викрали 20 мільйонів гривень

На Волині злодії проникли у квартиру і викрали 20 мільйонів гривень
У Ковелі невідомі винесли з житлового будинку 20 мільйонів гривень.

Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.

У четвер, 15 жовтня, невідомі особи проникли в квартиру в одному з житлових будинків у Ковелі та викрали звідти гроші в різній валюті – долари, євро, польські злоті – на суму близько 20 мільйонів гривень.

У поліції Волині підтвердили, що інформація прийнята та наразі перевіряється. Відомості належним чином зареєстровані.

Більше інформації - згодом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: злодії, Ковелі, долари, евро, крадіжка
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