На Волині злодії проникли у квартиру і викрали 20 мільйонів гривень





Про це



У четвер, 15 жовтня, невідомі особи проникли в квартиру в одному з житлових будинків у Ковелі та викрали звідти гроші в різній валюті – долари, євро, польські злоті – на суму близько 20 мільйонів гривень.



У поліції Волині підтвердили, що інформація прийнята та наразі перевіряється. Відомості належним чином зареєстровані.



Більше інформації - згодом.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі невідомі винесли з житлового будинку 20 мільйонів гривень.Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.У четвер, 15 жовтня, невідомі особи проникли в квартиру в одному з житлових будинків у Ковелі та викрали звідти гроші в різній валюті – долари, євро, польські злоті – на суму близько 20 мільйонів гривень.У поліції Волині підтвердили, що інформація прийнята та наразі перевіряється. Відомості належним чином зареєстровані.Більше інформації - згодом.

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