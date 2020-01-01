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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри

«Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри
З 19 жовтня у Нововолинську діятимуть посилені протиепідемічні обмеження у зв'язку із віднесенням міста до «червоної» зони карантину.

Про це повідомляє мерія Нововолинська.

Так, з 19 жовтня 2020 року у місті починають діяти обмеження, передбачені пунктом 15 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), а саме забороняється:

– приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

З метою недопущення поширення хвороби радять підприємцям чітко дотримуватись вимог цієї постанови та вживати протиепідемічні заходи, що затвердженні Постановами Головного санітарного лікаря.

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Теги: Нововолинськ, червона зона, посилення карантину, обмеження
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