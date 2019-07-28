Мін'юст планує зацікавити бізнес кадрами із в'язниць





Про це вона сказала у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі «ДОМ», передає



Зокрема, за її словами, Україна, як держава, повинна створити всі умови, щоб в ув'язненого було бажання працювати. Державі вигідно, якщо ув'язнений працює, підкреслила заступник міністра юстиції.





За словами Висоцької, привести до в'язниці бізнес - теж одне з непростих завдань. Необхідно зробити так, щоб і у бізнесу була можливість і зацікавленість у цьому.



А спрацювати може саме економічний фактор, впевнена Висоцька.



"Зацікавленість буде в тому, що оплата праці тут менше, ніж на ринку. Тому в цьому є чисто економічний фактор. А для нас це буде дуже серйозний прорив, тому що це ресоціалізація", - вважає заступник міністра юстиції.



На її думку, дуже важливу роль як у створенні нормальних умов для ув'язнених, так і в просуванні реформи, грають керівники в'язниць і начальники установ.



Поки що заступниця міністра бачить деякий опір і небажання включатися у процес.



"Насправді там стільки всього недоробленого. Те, що ми в нашому житті вважаємо нормальним, туди навіть не заходило. Тому для мене важливий облік, фінансова прозорість", - сказала заступниця міністра юстиції.



Зараз, за ​​її словами, завдання Мін'юсту - оптимізувати і скоротити кількість пенітенціарних установ.



Як повідомлялося, за даними Мін'юсту, в Україні налічується 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра юстиції Олена Висоцька вважає, що для ув'язнених держава повинна створити всі умови, щоб у них було бажання працювати і щоб цими кадрами зацікавився бізнес.Про це вона сказала у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі «ДОМ», передає Укрінформ Зокрема, за її словами, Україна, як держава, повинна створити всі умови, щоб в ув'язненого було бажання працювати. Державі вигідно, якщо ув'язнений працює, підкреслила заступник міністра юстиції.За словами Висоцької, привести до в'язниці бізнес - теж одне з непростих завдань. Необхідно зробити так, щоб і у бізнесу була можливість і зацікавленість у цьому.А спрацювати може саме економічний фактор, впевнена Висоцька."Зацікавленість буде в тому, що оплата праці тут менше, ніж на ринку. Тому в цьому є чисто економічний фактор. А для нас це буде дуже серйозний прорив, тому що це ресоціалізація", - вважає заступник міністра юстиції.На її думку, дуже важливу роль як у створенні нормальних умов для ув'язнених, так і в просуванні реформи, грають керівники в'язниць і начальники установ.Поки що заступниця міністра бачить деякий опір і небажання включатися у процес."Насправді там стільки всього недоробленого. Те, що ми в нашому житті вважаємо нормальним, туди навіть не заходило. Тому для мене важливий облік, фінансова прозорість", - сказала заступниця міністра юстиції.Зараз, за ​​її словами, завдання Мін'юсту - оптимізувати і скоротити кількість пенітенціарних установ.Як повідомлялося, за даними Мін'юсту, в Україні налічується 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, тому їх планують виставити на продаж

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію