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Із нирки волинянки дістали чималий камінь

Із нирки волинянки дістали чималий камінь
Робочий тиждень в центрі ендоурології Ковельського МТМО закінчився ще однією вдалою операцією PCNL (черезшкірна перкутанна нефролітотрипсія).

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Операцію успішно виконали лікарі-урологи Зубок М.О. та Гаврилюк М.І.

Вони видалили камінь високої щільності розміром близько 20 мм з правої нирки 69-річної пацієнтки.

Операція пройшла комфортно та безболісно завдяки роботі лікаря-анестезіолога Ліпич Г.В.

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Теги: операція, Ковельське МТМО
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