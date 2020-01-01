Із нирки волинянки дістали чималий камінь





Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Операцію успішно виконали лікарі-урологи Зубок М.О. та Гаврилюк М.І.



Вони видалили камінь високої щільності розміром близько 20 мм з правої нирки 69-річної пацієнтки.



Операція пройшла комфортно та безболісно завдяки роботі лікаря-анестезіолога Ліпич Г.В.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робочий тиждень в центрі ендоурології Ковельського МТМО закінчився ще однією вдалою операцією PCNL (черезшкірна перкутанна нефролітотрипсія).Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Операцію успішно виконали лікарі-урологи Зубок М.О. та Гаврилюк М.І.Вони видалили камінь високої щільності розміром близько 20 мм з правої нирки 69-річної пацієнтки.Операція пройшла комфортно та безболісно завдяки роботі лікаря-анестезіолога Ліпич Г.В.

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