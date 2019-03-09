вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер журналіст районної газети на Волині

Помер журналіст районної газети на Волині
Після тривалої хвороби відійшов у вічність турійський журналіст Микола Михайлович Стець.

Про це пише видання Район.Турійськ.

Довідка. Микола Михайлович народився 2 листопада 1961 року в селі Турія. Закінчив Туропинську середню школу, Ковельське медичне училище, навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.

Понад тридцять років він працював у Турійській районній газеті «Народне слово». Репортажі, інтерв’ю, розповіді про трудові колективи, гострі критичні кореспонденції, замальовки та вірші Миколи Стеця завжди викликали інтерес читачів.

Він був безкомпромісною, щирою людиною, справжнім патріотом своє рідної землі, засновником «Народного руху» на Турійщині, депутатом Турійської ранної ради шостого скликання.

Прощання з покійним відбулось 18 жовтня в села Турія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Микола Стець, журналіст, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок
Сьогодні, 10:07
Помер журналіст районної газети на Волині
Сьогодні, 09:56
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 09:51
На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей
Сьогодні, 09:28
Від сьогодні частина Волині – у «червоній зоні» карантину
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
09 березень, 2019, 07:54
В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО В аварії неподалік Луцька загинув відомий тележурналіст. ФОТО
08 березень, 2019, 20:59
Відійшов у вічність відомий волинський журналіст Відійшов у вічність відомий волинський журналіст
07 березень, 2019, 21:52
За дивних обставин помер відомий український журналіст За дивних обставин помер відомий український журналіст
26 січень, 2019, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок
Сьогодні, 10:07
 0
Помер журналіст районної газети на Волині
Сьогодні, 09:56
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 09:51
 0
На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей
Сьогодні, 09:28
 0
Медіа
відео
1/8