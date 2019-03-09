Помер журналіст районної газети на Волині





Про це пише видання



Довідка. Микола Михайлович народився 2 листопада 1961 року в селі Турія. Закінчив Туропинську середню школу, Ковельське медичне училище, навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.



Понад тридцять років він працював у Турійській районній газеті «Народне слово». Репортажі, інтерв’ю, розповіді про трудові колективи, гострі критичні кореспонденції, замальовки та вірші Миколи Стеця завжди викликали інтерес читачів.



Він був безкомпромісною, щирою людиною, справжнім патріотом своє рідної землі, засновником «Народного руху» на Турійщині, депутатом Турійської ранної ради шостого скликання.



Прощання з покійним відбулось 18 жовтня в села Турія.

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