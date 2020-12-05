У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.



"Здійснюйте покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* та гарантовано отримуй купон на знижку 50% на розваги", - повідомляє адміністрація закладу.



*У акції беруть участь:



- Фудкорт-зони - знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;



- Магазини дитячих товарів - знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;



- Магазини спортивного одягу - 2-га година гри в боулінг - безкоштовна.



Акція діє до 05.12.2020.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шопінг у луцькому торгово-розважальному центрі «ПортCity» став вдвічі приємніший.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ."Здійснюйте покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* та гарантовано отримуй купон на знижку 50% на розваги", - повідомляє адміністрація закладу.*У акції беруть участь:- Фудкорт-зони - знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;- Магазини дитячих товарів - знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;- Магазини спортивного одягу - 2-га година гри в боулінг - безкоштовна.Акція діє до 05.12.2020.

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