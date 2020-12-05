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У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*

У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*
Шопінг у луцькому торгово-розважальному центрі «ПортCity» став вдвічі приємніший.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

"Здійснюйте покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* та гарантовано отримуй купон на знижку 50% на розваги", - повідомляє адміністрація закладу.

*У акції беруть участь:

- Фудкорт-зони - знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;

- Магазини дитячих товарів - знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;

- Магазини спортивного одягу - 2-га година гри в боулінг - безкоштовна.

Акція діє до 05.12.2020.
У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*


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Теги: розваги, ПортCity
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