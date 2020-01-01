На частині Волині, яка – у «червоній зоні» карантину, посилюють протиепідемічні заходи





Сьогодні, 19 жовтня, відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого прийняли рішення щодо протиепідемічних заходів у Волинській області відповідно до нового зонування, що діє від сьогодні,



Нагадаємо, «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Волині встановлено у містах Нововолинськ і Володимир-Волинський та у Ківерцівському районі. На цих територіях перевищена одна з ознак, згідно з якою автоматично визначається рівень епіднебезпеки, - захворюваність на 100 тис. населення.



Рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в регіонах оновили згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня. До слова, саме тоді керівництво Волинської області в режимі відеоселектору запропонувало на територіях з «червоним» рівнем дозволити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Відповідні пропозиції врахували та прописали у протоколі, на основі якого регіональна комісія з питань ТЕБ та НС затвердила обмеження й на Волині.



Відтак, на зазначених територіях з 19 жовтня 2020-го року заборонили:

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;

- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання».



Щодо територій з «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки, то на Волині їх кількість зросла. З 19 жовтня 2020-го року цей рівень встановили у містах Луцьк та Ковель, а також у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському, Турійському районах.

«Жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки встановлено у місті Камінь-Каширському та у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Ратнівському, Старовижівському, Шацькому районах.



На територіях, на яких встановили «жовту» та «помаранчеву» зону, діють обмеження згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 956, якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».



Слід зазначити, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

- показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

- показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.



Також під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що щотижневий приріст захворюваності на COVID-19 збільшується на 10-20%. Середній показник виявлення інфікувань по області за останні 14 днів становить 218,7 на 100 тис. населення, по Україні цей показник – 190, 1.



Із початку жовтня уже на Волині 50 випадків летального завершення хвороби, в той час як за весь вересень було 48 смертей у зв’язку із ускладненнями від COVID-19. Загалом від початку епідемнагляду у Волинській області 222 випадки завершилися летально.



Щодо освітніх закладів, то на дистанційне навчання переведено 20 шкіл по Волинській області. Усього з початку року на коронавірусну хворобу захворіли 370 працівників персоналу шкіл та 120 учнів, з них ще хворіють 156 працівників шкіл та 58 учнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затвердили обмеження у регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.Сьогодні, 19 жовтня, відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого прийняли рішення щодо протиепідемічних заходів у Волинській області відповідно до нового зонування, що діє від сьогодні, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нагадаємо, «червоний» рівень епідемічної небезпекиНа цих територіях перевищена одна з ознак, згідно з якою автоматично визначається рівень епіднебезпеки, - захворюваність на 100 тис. населення.Рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в регіонах оновили згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня. До слова, саме тоді керівництво Волинської області в режимі відеоселектору запропонувало на територіях з «червоним» рівнем дозволити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Відповідні пропозиції врахували та прописали у протоколі, на основі якого регіональна комісія з питань ТЕБ та НС затвердила обмеження й на Волині.Відтак, на зазначених територіях з 19 жовтня 2020-го року- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення,- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання».Щодо територій з «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки, то на Волині їх кількість зросла. З 19 жовтня 2020-го року цей рівень встановили у містах Луцьк та Ковель, а також у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському, Турійському районах.«Жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки встановлено у місті Камінь-Каширському та у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Ратнівському, Старовижівському, Шацькому районах.На територіях, на яких встановили «жовту» та «помаранчеву» зону, діють обмеження згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 956, якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».Слід зазначити, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;- показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;- показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.Також під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС державний санітарний лікар областіповідомила, що щотижневий приріст захворюваності на COVID-19 збільшується на 10-20%. Середній показник виявлення інфікувань по області за останні 14 днів становить 218,7 на 100 тис. населення, по Україні цей показник – 190, 1.Із початку жовтня уже на Волині 50 випадків летального завершення хвороби, в той час як за весь вересень було 48 смертей у зв’язку із ускладненнями від COVID-19. Загалом від початку епідемнагляду у Волинській області 222 випадки завершилися летально.Щодо освітніх закладів, то на дистанційне навчання переведено 20 шкіл по Волинській області. Усього з початку року на коронавірусну хворобу захворіли 370 працівників персоналу шкіл та 120 учнів, з них ще хворіють 156 працівників шкіл та 58 учнів.

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