Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 16:04
24-річній жительці Луцька повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини.
Слідство з'ясувало, що уночі 16 жовтня 2020 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку біля лікарні виявили мертве немовля: подробиці інциденту
Довідково: санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідство з'ясувало, що уночі 16 жовтня 2020 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку біля лікарні виявили мертве немовля: подробиці інциденту
Довідково: санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 16:04
Шахраї, представившись працівниками банку, «кинули» двох волинян
Сьогодні, 15:47
У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:10