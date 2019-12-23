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Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт

Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
24-річній жительці Луцька повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини.

Слідство з'ясувало, що уночі 16 жовтня 2020 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Довідково: санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.





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Теги: дитина, немовля, мертва, поліція, суд, домашній арешт, вбивство
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