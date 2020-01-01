«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
Сьогодні, 14:23
У ТРЦ "ПортCity" відбудеться конкурс тематичних фотозон, присвячений Halloween.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Усіх декораторів та просто креативних людей запрошують взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween». Переможець найстрашнішої фотозони, за результатами голосування відвідувачів, отримає 15 000 грн.
Голосування відбуватиметься на Instagram-сторінці ТРЦ, яка в день голосування буду закритою.
"Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси, без подарунка не залишиться ніхто!", - йдеться у дописі.
Для реєстрації у конкурсі переходьте за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Усіх декораторів та просто креативних людей запрошують взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween». Переможець найстрашнішої фотозони, за результатами голосування відвідувачів, отримає 15 000 грн.
Голосування відбуватиметься на Instagram-сторінці ТРЦ, яка в день голосування буду закритою.
"Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси, без подарунка не залишиться ніхто!", - йдеться у дописі.
Для реєстрації у конкурсі переходьте за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18-річний хлопець з Волині перерахував понад 60 тисяч гривень «хворій на коронавірус» віртуальній подружці
Сьогодні, 15:12
«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
Сьогодні, 14:23
У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені
Сьогодні, 13:51