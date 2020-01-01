«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*

У ТРЦ "ПортCity" відбудеться конкурс тематичних фотозон, присвячений Halloween.Про це повідомляє адміністрація закладу.Усіх декораторів та просто креативних людей запрошують взяти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween». Переможець найстрашнішої фотозони, за результатами голосування відвідувачів, отримає 15 000 грн.Голосування відбуватиметься на Instagram-сторінці ТРЦ, яка в день голосування буду закритою."Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси, без подарунка не залишиться ніхто!", - йдеться у дописі.Для реєстрації у конкурсі переходьте за цим