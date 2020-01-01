На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона
Сьогодні, 16:35
Луцьку передбачили субвенцію для забезпечення подачі кисню, що необхідний хворим на COVID-19.
Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка повідомила, що місто отримає 1,5 мільйона гривень субвенції на забезпечення подачі кисню у медичних закладах, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19.
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Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зазначив, що гроші спрямують на забезпечення подачі кисню і проведення кисневих магістралей у тимчасовому «коронавірусному» шпиталі, який розмістили у пологовому будинку.
«Другий, третій, четвертий поверх цього акушерського корпусу взяла в оперативне управління міська лікарня, тому кошти спрямують у цей заклад», - додав посадовець.
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Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка повідомила, що місто отримає 1,5 мільйона гривень субвенції на забезпечення подачі кисню у медичних закладах, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцькрада «дала добро» на розміщення «коронавірусного» шпиталю у пологовому
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зазначив, що гроші спрямують на забезпечення подачі кисню і проведення кисневих магістралей у тимчасовому «коронавірусному» шпиталі, який розмістили у пологовому будинку.
«Другий, третій, четвертий поверх цього акушерського корпусу взяла в оперативне управління міська лікарня, тому кошти спрямують у цей заклад», - додав посадовець.
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