Волинський сімейний гурт став переможцем всеукраїнського конкурсу





Такі високі нагороди наші земляки отримали в номінації «Авторська пісня» за нову композицію «Чорно-білий блюз», автором слів та музики якої була Наталія Горщар, - пише газета

Фестиваль проходив дистанційно у м. Львів. Як розповіла пані Наталія, виступи оцінювало поважне журі. А це – заслужений артист України, поет та композитор, соліст Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, доцент кафедри сольного співу Львівської Національної музичної академії ім. Миколи Лисенка Роман Ковальчук, заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді, продюсер, директор літературно-мистецьких, молодіжних, музичних та дитячих програм львівського телебачення 2002-2017 рр. Олег Климович, голова правління ГО «Європейська фестивально-концертна молодіжна ліга», заслужений артист естрадного мистецтва України, директор продюсерського центру та студії звукозапису «DS SOUND», рекордсмен України як організатор наймасштабніших фестивалів, конкурсів на одній локації, генеральний директор телекомпанії «МОНОЛІТ TV» Ігор Нетлюх.



Тож, як зізналася Наталія Горщар, вони навіть не очікували на таку високу оцінку їхньої творчості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя Наталії і Сергія Горщарів, яке створило рок-гурт «Natalika», удостоєне Диплому та золотого Кубка лауреата всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Зірка української сцени».Такі високі нагороди наші земляки отримали в номінації «Авторська пісня» за нову композицію «Чорно-білий блюз», автором слів та музики якої була Наталія Горщар, - пише газета "Нове життя".

Фестиваль проходив дистанційно у м. Львів. Як розповіла пані Наталія, виступи оцінювало поважне журі. А це – заслужений артист України, поет та композитор, соліст Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, доцент кафедри сольного співу Львівської Національної музичної академії ім. Миколи Лисенка Роман Ковальчук, заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді, продюсер, директор літературно-мистецьких, молодіжних, музичних та дитячих програм львівського телебачення 2002-2017 рр. Олег Климович, голова правління ГО «Європейська фестивально-концертна молодіжна ліга», заслужений артист естрадного мистецтва України, директор продюсерського центру та студії звукозапису «DS SOUND», рекордсмен України як організатор наймасштабніших фестивалів, конкурсів на одній локації, генеральний директор телекомпанії «МОНОЛІТ TV» Ігор Нетлюх.Тож, як зізналася Наталія Горщар, вони навіть не очікували на таку високу оцінку їхньої творчості.

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