У «Сервіс-маркеті» розказали, від чого ламаються мультиварки *





Функції мультиварки



Сучасні мультиварки поєднують в собі одразу декілька функцій і можуть замінити собою каструлю, духовку, сковороду-гриль та звичайну сковороду. В них можна смажити, варити, тушкувати, готувати їжу на пару та запікати. При цьому більшість мультиварок мають функцію скороварки, що скорочує час приготування будь-якої страви. Деякі господині дуже люблять і часто користуються функцією відкладеного старту, вираховуючи, на який час має бути готова їжа.



Не дивно, що, маючи такий пристрій вдома, ним починають користуватись кожного дня або навіть декілька разів на день. Це означає, що зростає навантаження на побутовий прилад, яке може призвести до його поломки.



Що частіше за все виходить із ладу



Спеціалісти компанії «Сервіс-маркет» — інтернет-магазину аксесуарів та запчастин для побутової техніки — розказали, що найчастішими причинами того, що прилад виходить із ладу, стають:



• забруднення контактів;

• вихід з ладу електроніки;

• несправність термозапобіжника;

• порушення антипригарного покриття чаші або її деформація;

• порушення герметичності мультиварки.



При цьому



Якщо будь-яка несправність потребує ремонту, то чашу можна замінити самостійно. Більше того, спеціалісти «Сервіс-маркету» радять з самого початку разом із мультиваркою купити декілька запасних чаш, щоб використовувати їх почергово. Наприклад, одну чашу можна завжди використовувати лише для випічки та пирогів, одну — для овочів, і одну — для м’яса та риби. Тоді і чаша прослужить довше, і їжа не буде мати сторонніх присмаків і запахів.



Де купити чашу



Інтернет-магазин «Сервіс-маркет» спеціалізується на аксесуарах та запчастинах до побутової техніки. В асортименті магазину — більше 8 мільйонів позицій для будь-яких видів техніки.



Для того, щоб обрати чашу, необхідно знати виробника і об’єм. На сайті є зручний пошук, через який можна побачити всі доступні за введеними параметрами результати. У разі необхідності вибрати чашу для мультиварки допоможе консультант.



«Сервіс-маркет» працює напряму з виробниками, тому весь товар сертифікований і належної якості, а також компанія може запропонувати своїм клієнтам помірні ціни.



Замовити товар можна онлайн, мешканці Одеси та Києва можуть забрати самостійно з пунктів видачі в день замовлення. Мешканці інших міст можуть отримати товар через 2-3 дні поштою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людей зазвичай можна поділити на тих, хто не уявляє свого життя без мультиварки, і тих, хто ще не користувався нею і не відчув на собі її зручність. Сучасні мультиварки дуже спрощують життя та економлять час, а при правильній експлуатації ще й довго служать, а тому стають вигідною інвестицією в здорове харчування. В компанії «Сервіс-маркет» розказали, від чого частіше за все виходять з ладу мультиварки, і як зробити так, щоб цей побутовий прилад прослужив якнайдовше.Сучасні мультиварки поєднують в собі одразу декілька функцій і можуть замінити собою каструлю, духовку, сковороду-гриль та звичайну сковороду. В них можна смажити, варити, тушкувати, готувати їжу на пару та запікати. При цьому більшість мультиварок мають функцію скороварки, що скорочує час приготування будь-якої страви. Деякі господині дуже люблять і часто користуються функцією відкладеного старту, вираховуючи, на який час має бути готова їжа.Не дивно, що, маючи такий пристрій вдома, ним починають користуватись кожного дня або навіть декілька разів на день. Це означає, що зростає навантаження на побутовий прилад, яке може призвести до його поломки.Спеціалісти компанії «Сервіс-маркет» — інтернет-магазину аксесуарів та запчастин для побутової техніки — розказали, що найчастішими причинами того, що прилад виходить із ладу, стають:• забруднення контактів;• вихід з ладу електроніки;• несправність термозапобіжника;• порушення антипригарного покриття чаші або її деформація;• порушення герметичності мультиварки.При цьому чаша для мультиварки виходить з ладу найчастіше, особливо якщо її неправильно використовують. Наприклад, мішають їжу, яку саме готують, не спеціальною лопаткою, щоб не зішкрібати антипригарне покриття, а звичайною ложкою. Або якщо чашу миють в посудомийній машині разом з іншим посудом.Якщо будь-яка несправність потребує ремонту, то чашу можна замінити самостійно. Більше того, спеціалісти «Сервіс-маркету» радять з самого початку разом із мультиваркою купити декілька запасних чаш, щоб використовувати їх почергово. Наприклад, одну чашу можна завжди використовувати лише для випічки та пирогів, одну — для овочів, і одну — для м’яса та риби. Тоді і чаша прослужить довше, і їжа не буде мати сторонніх присмаків і запахів.Інтернет-магазин «Сервіс-маркет» спеціалізується на аксесуарах та запчастинах до побутової техніки. В асортименті магазину — більше 8 мільйонів позицій для будь-яких видів техніки.Для того, щоб обрати чашу, необхідно знати виробника і об’єм. На сайті є зручний пошук, через який можна побачити всі доступні за введеними параметрами результати. У разі необхідності вибрати чашу для мультиварки допоможе консультант.«Сервіс-маркет» працює напряму з виробниками, тому весь товар сертифікований і належної якості, а також компанія може запропонувати своїм клієнтам помірні ціни.Замовити товар можна онлайн, мешканці Одеси та Києва можуть забрати самостійно з пунктів видачі в день замовлення. Мешканці інших міст можуть отримати товар через 2-3 дні поштою.

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