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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +15…+18. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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