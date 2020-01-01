Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +15…+18. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +15…+18. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем
Сьогодні, 19:40
«Волинь» перемогла «Альянс» і наздогнала трійку лідерів
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У «Сервіс-маркеті» розказали, від чого ламаються мультиварки *
Сьогодні, 18:45