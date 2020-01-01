Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Сьогодні, 12:28
Повідомили, де на Волині зафіксували нові спалахи коронавірусної інфекції і де недугу досі не вдалося локалізувати.
Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що спалахи COVID-19 за останній тиждень зафіксували у низці закладів освіти: у Любешівському ліцеї (31 особа, із них 17 учнів), Любешівському технічному коледжі ЛНТУ (14 працівників), Володимир-Волинському центрі освіти (30 працівників).
«Запровадження продовжених канікул є доцільним і виправданим, бо дасть можливість перервати ланцюжок інфікувань, якщо це буде більше 14 днів», - наголосила вона.
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Тривають спалахи на швейній фабриці у Володимирі-Волинському, де хворіють 10 працівників, птахофабриці у Володимирі (9 осіб), Територіальному центрі соцобслуговування села Тростянець (11 осіб).
Значне поширення інфекції, за словами Надії Костирки, зареєстрували у Цумані, де хвороба «прийшла» в організовані колективи – лікарні, садочок, школу та підприємства.
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Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що спалахи COVID-19 за останній тиждень зафіксували у низці закладів освіти: у Любешівському ліцеї (31 особа, із них 17 учнів), Любешівському технічному коледжі ЛНТУ (14 працівників), Володимир-Волинському центрі освіти (30 працівників).
«Запровадження продовжених канікул є доцільним і виправданим, бо дасть можливість перервати ланцюжок інфікувань, якщо це буде більше 14 днів», - наголосила вона.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Тенденція до збільшення показників»: розповіли про ситуацію з коронавірусом на Волині
Тривають спалахи на швейній фабриці у Володимирі-Волинському, де хворіють 10 працівників, птахофабриці у Володимирі (9 осіб), Територіальному центрі соцобслуговування села Тростянець (11 осіб).
Значне поширення інфекції, за словами Надії Костирки, зареєстрували у Цумані, де хвороба «прийшла» в організовані колективи – лікарні, садочок, школу та підприємства.
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