Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19

Повідомили, де на Волині зафіксували нові спалахи коронавірусної інфекції і де недугу досі не вдалося локалізувати.Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українирозповіла, що спалахи COVID-19 за останній тиждень зафіксували у низці закладів освіти: у Любешівському ліцеї (31 особа, із них 17 учнів), Любешівському технічному коледжі ЛНТУ (14 працівників), Володимир-Волинському центрі освіти (30 працівників).«Запровадження продовжених канікул є доцільним і виправданим, бо дасть можливість перервати ланцюжок інфікувань, якщо це буде більше 14 днів», - наголосила вона.Тривають спалахи на швейній фабриці у Володимирі-Волинському, де хворіють 10 працівників, птахофабриці у Володимирі (9 осіб), Територіальному центрі соцобслуговування села Тростянець (11 осіб).Значне поширення інфекції, за словами Надії Костирки, зареєстрували у Цумані, де хвороба «прийшла» в організовані колективи – лікарні, садочок, школу та підприємства.