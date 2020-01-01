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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19

Ліцей, технічний коледж, дитсадок: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Повідомили, де на Волині зафіксували нові спалахи коронавірусної інфекції і де недугу досі не вдалося локалізувати.

Про це йшлося у п’ятницю, 23 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що спалахи COVID-19 за останній тиждень зафіксували у низці закладів освіти: у Любешівському ліцеї (31 особа, із них 17 учнів), Любешівському технічному коледжі ЛНТУ (14 працівників), Володимир-Волинському центрі освіти (30 працівників).

«Запровадження продовжених канікул є доцільним і виправданим, бо дасть можливість перервати ланцюжок інфікувань, якщо це буде більше 14 днів», - наголосила вона.

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Тривають спалахи на швейній фабриці у Володимирі-Волинському, де хворіють 10 працівників, птахофабриці у Володимирі (9 осіб), Територіальному центрі соцобслуговування села Тростянець (11 осіб).

Значне поширення інфекції, за словами Надії Костирки, зареєстрували у Цумані, де хвороба «прийшла» в організовані колективи – лікарні, садочок, школу та підприємства.

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Теги: спалахи коронавірусу, Волинь, навчальні заклади
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