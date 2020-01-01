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Виліз на потяг, аби похизуватись перед дівчиною, – мама травмованого на луцькій залізниці підлітка. ВІДЕО

Виліз на потяг, аби похизуватись перед дівчиною, – мама травмованого на луцькій залізниці підлітка. ВІДЕО
Мама 15-річного підлітка, якого цієї ночі вдарило струмом на луцькій залізниці, розповіла, що син поліз на вагон, аби вразити дівчину.

Про це пише Суспільне.

Підліток наразі – у важкому стані. З відділення реанімації дитячої лікарні його перевезли до обласного опікового центру.

Зазначаєтья, що усе сталося орієнтовно о 12-й ночі неподалік залізничного вокзалу Луцька. 15-річний Павло гуляв із дівчиною і виліз на один з товарних вагонів. Його вдарило струмом.

"При наближенні людини ближче 2 метрів до контактного дроту виходить дуга, яка вражає і проходить через тіло людини. Може бути до смертельних наслідків, тіло людини може згоріти повністю", - розповів заступник начальника залізничної станції "Луцьк" Павло Караїм. З його слів, після удару струмом, дівчина, яка була поруч з Павлом, викликала "швидку".

Внаслідок удару струмом підліток обпік третину тіла. До лікарні його доставили у шоковому стані з електротравмою.

"Енергія пройшла через все тіло практично, там уражена вся права сторона. На даний час стан дитини важкий стабільний, але про якісь перспективи надалі говорити ще рано, це буде в ході лікування", - розповів медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.

За фактом травмування підлітка на залізниці правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини.

Нагадаємо, 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець, який стрибав по вагонах отримав ураження струмом. Підліток мав опіки 40% тіла. Наступного дня, 18 травня на території Ковельського депо двоє дітей 13 та 14 років вилізли на вагон потяга та отримали опіки електричним струмом. 27 травня у Ківерцівському районі загинув 16-річний хлопець, який поліз на електроопору, щоб зробити гарну світлину.



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Теги: опіки, підліток, вокзал, Луцьк
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