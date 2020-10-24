вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19

Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19
Військові медики, які лікують хворих на коронавірус щомісячно отримуватимуть грошову премію. Відповідний указ відписав міністр оборони України Андрій Таран.

Про це інформують на сайті Міністерства оборони України.

За його словами, через прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка нараховується усім медичним працівникам за боротьбу з Covid-19.

"Щоб усунути цю несправедливість, ухвалили рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ. Виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", – повідомив Таран.

За його словами, премії виплачуватимуться у період дії карантинних заходів, встановлених урядом.

Медики зможуть їх отримати за місцем перебування на грошовому забезпечені. Також обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Усі виплати здійснюватимуть на підставі довідки від медичного закладу щодо поденного обліку виконання робіт з лікування хворих на коронавірус. Перші виплати очікуються у листопаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, військові, медики, доплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку
24 жовтень, 23:26
Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19
24 жовтень, 22:47
Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді
24 жовтень, 22:25
Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО
24 жовтень, 21:42
Схожі новини
З вересня медики почнуть отримувати доплати З вересня медики почнуть отримувати доплати
07 вересень, 07:49
Пояснили, чому були затримки із доплатами волинським медикам Пояснили, чому були затримки із доплатами волинським медикам
20 травень, 01:49
На Київщині від коронавірусу померло подружжя медиків На Київщині від коронавірусу померло подружжя медиків
23 жовтень, 15:52
Частина медиків луцького пологового погодилася працювати у «ковідному» госпіталі Частина медиків луцького пологового погодилася працювати у «ковідному» госпіталі
16 жовтень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку
24 жовтень, 23:26
 0
Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19
24 жовтень, 22:47
 0
Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді
24 жовтень, 22:25
 0
Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО
24 жовтень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8