Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19

Андрій Таран.



Про це інформують на сайті



За його словами, через прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка нараховується усім медичним працівникам за боротьбу з Covid-19.



"Щоб усунути цю несправедливість, ухвалили рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ. Виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", – повідомив Таран.



За його словами, премії виплачуватимуться у період дії карантинних заходів, встановлених урядом.



Медики зможуть їх отримати за місцем перебування на грошовому забезпечені. Також обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.



Усі виплати здійснюватимуть на підставі довідки від медичного закладу щодо поденного обліку виконання робіт з лікування хворих на коронавірус. Перші виплати очікуються у листопаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові медики, які лікують хворих на коронавірус щомісячно отримуватимуть грошову премію. Відповідний указ відписав міністр оборони УкраїниПро це інформують на сайті Міністерства оборони України За його словами, через прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка нараховується усім медичним працівникам за боротьбу з Covid-19."Щоб усунути цю несправедливість, ухвалили рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ. Виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", – повідомив Таран.За його словами, премії виплачуватимуться у період дії карантинних заходів, встановлених урядом.Медики зможуть їх отримати за місцем перебування на грошовому забезпечені. Також обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.Усі виплати здійснюватимуть на підставі довідки від медичного закладу щодо поденного обліку виконання робіт з лікування хворих на коронавірус. Перші виплати очікуються у листопаді.

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