вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні

В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні
В Україні можуть працювати кінотеатри, які знаходяться у містах "червоної" зони карантину.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Глядачі зможуть відвідувати кінозали тільки у захисних масках.

Також серед обов’язкових умов – провітрювання, розсадка через крісло та максимальна заповненість на 50%.

"Це стане гарною новиною для людей, а також допоможе оговтатися бізнесу в такий непростий період", – заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кінотеатр, карантин, червона зона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні
Сьогодні, 07:23
Рухається зі швидкістю автомобіля: волинський школяр змайстрував модель судна
Сьогодні, 06:25
У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих
Сьогодні, 05:13
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
Сьогодні, 04:12
Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 03:35
Схожі новини
На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів
19 жовтень, 11:50
Мер волинського міста, яке віднесли до «червоної» зони, просить не застосовувати до підприємців жорстких обмежень Мер волинського міста, яке віднесли до «червоної» зони, просить не застосовувати до підприємців жорстких обмежень
17 жовтень, 12:19
З наступного понеділка у місті на Волині школярі йдуть на канікули З наступного понеділка у місті на Волині школярі йдуть на канікули
16 жовтень, 16:02
ТРЦ, спортзали і транспорт: для червоної зони встановили низку обмежень ТРЦ, спортзали і транспорт: для червоної зони встановили низку обмежень
24 вересень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні
Сьогодні, 07:23
 0
Рухається зі швидкістю автомобіля: волинський школяр змайстрував модель судна
Сьогодні, 06:25
 0
У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих
Сьогодні, 05:13
 0
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
Сьогодні, 04:12
 0
Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО
Сьогодні, 03:35
 0
Медіа
відео
1/8