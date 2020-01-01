В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні





Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують на сайті



Глядачі зможуть відвідувати кінозали тільки у захисних масках.



Також серед обов’язкових умов – провітрювання, розсадка через крісло та максимальна заповненість на 50%.



"Це стане гарною новиною для людей, а також допоможе оговтатися бізнесу в такий непростий період", – заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні можуть працювати кінотеатри, які знаходяться у містах "червоної" зони карантину.Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України Глядачі зможуть відвідувати кінозали тільки у захисних масках.Також серед обов’язкових умов – провітрювання, розсадка через крісло та максимальна заповненість на 50%."Це стане гарною новиною для людей, а також допоможе оговтатися бізнесу в такий непростий період", – заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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