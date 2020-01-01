В Україні зафіксували 6 088 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:02
В Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтвердили 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.
Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 102 нових летальних випадки. Одужали – 1 753 особи.
Загалом в Україні зареєстрували 6 391 смерть від COVID-19. Одужали – 141 508 пацієнтів. Хворіють нині 195 599 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 660, Житомирській – 440, Хмельницькій - 437, Львівській області - 405 та Києві - 359. На Волині виявили 213 випадків за добу.
Напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 014 випадків коронавірусу.
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Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 102 нових летальних випадки. Одужали – 1 753 особи.
Загалом в Україні зареєстрували 6 391 смерть від COVID-19. Одужали – 141 508 пацієнтів. Хворіють нині 195 599 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 660, Житомирській – 440, Хмельницькій - 437, Львівській області - 405 та Києві - 359. На Волині виявили 213 випадків за добу.
Напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 014 випадків коронавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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