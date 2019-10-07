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Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського

Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського
За останню добу до Нацполіції Волині вісім разів зверталися волиняни через опитування "5 запитань від президента". На лінії "102" заявники вказували на незаконну агітацію, - розповів Суспільному начальник ГУНП області Юрій Крошко.

Найбільше таких заяв правоохоронці отримали від ковельчан.

"На думку заявників, які телефонують на "102", відбувається нібито незаконна агітація. Зараз правоохоронці перевіряють усі ці факти, чи є там склад порушення виборчого законодавства", - каже Юрій Крошко.

Зі слів начальника Нацполіції Волині, правоохоронці, які чергують на ДВК стежать, щоб опитування відбувалося за межами приміщення, де відбувається голосування і після того, як виборець вже віддав свій голос.

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Теги: опитування, Зеленський, поліція, скарга
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