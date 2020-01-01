вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь

Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
22 жовтня Волинь із напівтаємним візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Щоправда, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко не був присутній ні під час зустрічі Зеленського на аеродромі, ні на жодній з локацій.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost отримала чимало запитань з приводу того, чому був відсутній очільник області, натомість був присутній його перший заступник Сергій Мовенко.

У пресслужбі Волинської ОДА редакції повідомили, що Юрій Погуляйко перебуває на лікарняному з 21 жовтня.

Натомість у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сам очільник Волинської ОДА повідомив, що перебуває на лікарняному через те, що захворів на коронавірус.

Нагадаємо, журналісти не змогли отримати акредитацію на події, пов'язані з візитом Зеленського на Волинь, а у пресслужбі ОДА та Офісі президента офіційно повідомили про поїздку лише тоді, коли президент вже прилетів в область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Погуляйко, хвороба, коронавірус, лікарняний, Володимир Зеленський, візит, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня
Сьогодні, 09:58
Від сьогодні в Україні діє новий карантинний поділ: частина Волині у «червоній зоні»
Сьогодні, 08:46
На Волині від COVID-19 за добу – 5 смертей: ситуація з коронавірусом в області станом на 25 жовтня
25 жовтень, 10:05
В Україні зафіксували 6 088 нових випадків коронавірусу
25 жовтень, 09:02
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка
Сьогодні, 12:46
Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
Сьогодні, 12:23
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Сьогодні, 12:13
Волиняни – одні з найактивніших виборців в Україні
Сьогодні, 12:12
У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
18 серпень, 13:36
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
03 березень, 13:12
4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня 4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня
Сьогодні, 09:58
На Волині від COVID-19 за добу – 5 смертей: ситуація з коронавірусом в області станом на 25 жовтня На Волині від COVID-19 за добу – 5 смертей: ситуація з коронавірусом в області станом на 25 жовтня
25 жовтень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 1
Які партії отримали найбільшу підтримку виборців у Шацьку
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині горіли баня і котельня
Сьогодні, 12:58
 0
У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8