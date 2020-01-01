Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь

22 жовтня Волинь із напівтаємним візитом. Щоправда, голова Волинської облдержадміністраціїне був присутній ні під час зустрічі Зеленського на аеродромі, ні на жодній з локацій.Редакціяотримала чимало запитань з приводу того, чому був відсутній очільник області, натомість був присутній його перший заступникУ пресслужбі Волинської ОДА редакції повідомили, що Юрій Погуляйко перебуває на лікарняному з 21 жовтня.Натомість у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сам очільник Волинської ОДА повідомив, що перебуває на лікарняному через те, що захворів на коронавірус.Нагадаємо, журналісти не змогли отримати акредитацію на події, пов'язані з візитом Зеленського на Волинь, а у пресслужбі ОДА та Офісі президента