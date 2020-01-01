Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Сьогодні, 12:13
22 жовтня Волинь із напівтаємним візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Щоправда, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко не був присутній ні під час зустрічі Зеленського на аеродромі, ні на жодній з локацій.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost отримала чимало запитань з приводу того, чому був відсутній очільник області, натомість був присутній його перший заступник Сергій Мовенко.
У пресслужбі Волинської ОДА редакції повідомили, що Юрій Погуляйко перебуває на лікарняному з 21 жовтня.
Натомість у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сам очільник Волинської ОДА повідомив, що перебуває на лікарняному через те, що захворів на коронавірус.
Нагадаємо, журналісти не змогли отримати акредитацію на події, пов'язані з візитом Зеленського на Волинь, а у пресслужбі ОДА та Офісі президента офіційно повідомили про поїздку лише тоді, коли президент вже прилетів в область.
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Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost отримала чимало запитань з приводу того, чому був відсутній очільник області, натомість був присутній його перший заступник Сергій Мовенко.
У пресслужбі Волинської ОДА редакції повідомили, що Юрій Погуляйко перебуває на лікарняному з 21 жовтня.
Натомість у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сам очільник Волинської ОДА повідомив, що перебуває на лікарняному через те, що захворів на коронавірус.
Нагадаємо, журналісти не змогли отримати акредитацію на події, пов'язані з візитом Зеленського на Волинь, а у пресслужбі ОДА та Офісі президента офіційно повідомили про поїздку лише тоді, коли президент вже прилетів в область.
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