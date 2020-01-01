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У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО

У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У сесійній залі Луцької міської ради члени виборчої комісії продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць.

Нагадаємо, станом на 10:20 26 жовтня отримали результати голосування із 25 дільниць. 10 дільниць відправили на уточнення протоколів.

Також голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк повідомила, що остаточні результати виборів планують оголосити ввечері 28 жовтня.

Станом на 14:30 комісія отримала результати із 27 дільниць. Нагадаємо, загалом у міській громаді - 84 дільниці.

«Про конкретні цифри поки говорити не можна, адже, на жаль, система «Електронний кабінет виборця» досі не працює, усе рахуємо вручну. Але можу сказати, що цифри значно відрізнятимуться від тих, що дають партії», - сказала голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк.

У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО


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Теги: вибори, Луцьк
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