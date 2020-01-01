У Волиньраду проходять 7 партій: хто скільки мандатів отримає
Сьогодні, 19:30
На виборах до Волинської обласної ради лідирує партія «За майбутнє». Окрім цього, п’ятивідсотковий бар’єр долають ще шість партій – «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Слуга Народу», «Свобода», «Аграрна партія України» та «Сила і честь».
Пропонуємо результати, які показують, скільки депутатів матимуть в обласній раді прохідні партії. Публікуємо загальні дані з урахуванням дробових залишків партій, які не подолали бар’єр.
Як свідчать результати паралельного підрахунку голосів, в межах якого опрацювали вже 99% протоколів, в обласній раді від політичної сили «За майбутнє» буде 22 депутати.
На другому місці за чисельністю в обласній раді – партії «Європейська Солідарність» та «Батьківщина», які матимуть по 9 мандатів.
Партія «Слуга Народу» заведе до Волинської обласної ради 8 депутатів, «Свобода» – 7, «Аграрна партія України» – 5, «Сила і честь» – 4.
Загальна кількість депутатів обласної ради – 64.
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Пропонуємо результати, які показують, скільки депутатів матимуть в обласній раді прохідні партії. Публікуємо загальні дані з урахуванням дробових залишків партій, які не подолали бар’єр.
Як свідчать результати паралельного підрахунку голосів, в межах якого опрацювали вже 99% протоколів, в обласній раді від політичної сили «За майбутнє» буде 22 депутати.
На другому місці за чисельністю в обласній раді – партії «Європейська Солідарність» та «Батьківщина», які матимуть по 9 мандатів.
Партія «Слуга Народу» заведе до Волинської обласної ради 8 депутатів, «Свобода» – 7, «Аграрна партія України» – 5, «Сила і честь» – 4.
Загальна кількість депутатів обласної ради – 64.
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Коментарі 1
Пару років тому,мені один чолові розповідав,що в Луцьку за офіційними даними проживає 70% жидів.А я доказував,що це не правда.Вибори змусили мене повірити,що чоловік говорив правду.А від тсебе добавлю,що не тільки в Луцьку,а й на Волині вцілому.
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