У Волиньраду проходять 7 партій: хто скільки мандатів отримає

На виборах до Волинської обласної ради лідирує партія «За майбутнє». Окрім цього, п’ятивідсотковий бар’єр долають ще шість партій – «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Слуга Народу», «Свобода», «Аграрна партія України» та «Сила і честь».Пропонуємо результати, які показують, скільки депутатів матимуть в обласній раді прохідні партії. Публікуємо загальні дані з урахуванням дробових залишків партій, які не подолали бар’єр.Як свідчать результати паралельного підрахунку голосів, в межах якого опрацювали вже 99% протоколів, в обласній раді від політичної силибудеНа другому місці за чисельністю в обласній раді – партіїта, які матимутьПартіязаведе до Волинської обласної радиЗагальна кількість депутатів обласної ради – 64.