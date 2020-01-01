Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 жовтня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00-17:00. м. Володимир вул. Галицька, Корольова, Мазепи, с. Стенжаричі вул. Самотишшя, Бригада ТзОВ «П’ятидні», М-н с. Зимне, с. Зимно вул. Миру, вул. Зелена, вул. Монастирська, вул. Польова, вул. Молодіжна, вул. Прикордонників.



Горохівський район



9:00-17:00. ФОП Галяс В. В, клуб, фап. Вул.Незалежності.



10:00-16:00. СКЗ, клуб, ТзОВ Волиньагро, церква,ПрАТ МТС Україна, Вул. Молодіжна, Набережна, Центральна. стт.Марянівка.



10:00-12:00. ГРП, Волиньгаз, школа, дит. садочок, амбулаторія,церква, ФК Марянівка, Вул. Першого Травня, Г. Майдану, Соборна Шкільна.



Камінь-Каширський район



9:30-17:00. c. Брониця, Катодний захист на с. Грудки .П. П. Прач, м. Камінь-Каширрський вул..Журавлина, пров.Шевченка, вул.Хотешівська. Аеродромна. Героїв Чорнобиля,

Масиви Грушка-1.Грушка-2.

Частково с.Грудки.



Ківерцівський район



9:00-17:00. с. Вишнів

дачний масив

с. Сильне - контора,клуб, с/ рада, школа, церква

ФОП Смірнов С.А. - магазин

с. Сильне

вул. Л. Українки,

вул. Шкільна,

с. Одеради – школа, ФАП,

Олицьке ССТ – магазин, с. Одеради

вул. Шкільна, буд. (непарні 29-50

вул. Паркова, буд. 1-26,



Ковельський район



9:00-17:00. ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"

ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"

ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.

ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С.

ФОП Бабич С.М.. ФОП Захаревич С.А.

ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"

Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.

ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,

ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького



Локачинський район



9:00-17:00. с. Привітне вул. Садова

с. Марковичі

вул. Центральна, вул. Л. Українки



місто Луцьк



13:30-17:00. СШ №20 ввід №1

Бойлерна ввід №1

Пошивочний цех, вул. Шота Руставеллі 9 ввід №1 підїзди 1,2,3, вул. Шота Руставелі 13 ввід №1.



Любомльський та Шацький райони



8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів

Сільська рада с. Ростань

СВК ім.Суворова

с.Хрипськ

Шацьк

Державне під-во "Любомльське лісове господарство", УДППЗ"УКРПОШТА"

Тов з обмеженою відповідальністю "П"ятиднІ"

ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій "

ФОП Рибіцький Микола Володимирович

Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця,Державне під-во "Любомльське лісове господарство", Стол. м.Любомль, Підстанція Любомль, м. Любомль вул.Перемоги Поштова Вокзальна Пушкіна Перемоги Лісна Будівельна



Любешівський район



10:00 -17:00. с. Залізниця вул. Рівненська, Л. Українки



місто Нововолинськ



9:00-17:00. м. Нововолинськ:

вул..Кобзаря 32

вул..Східна 29-53,32-62

Ресторан «Три бобри»

Дачний масив «Прикордонник»

м. Нововолинськ:

вул..Чайковського 31-53,32-50

вул..Чехова 27,29,24-36



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна

с. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Миру

с. Пожарки (повністю)

м. Рожище відділення банку, офіс, магазин, м. Рожище вул. Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.

с.Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Мар’янівка (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Трилісці (повністю)



Старовижівський район



10:00-17:00 ПП Луклянчук В.В, Школа,Будинок культури, с. Глухи вул Річна,Денисова,Радянська



09:00-16:00. с. Поліське вул Л.Українки,1-го Травня, Садова, с. Седлище вул І.Тишика



Турійський район



10:00-16:00. Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП с. Перевали, Осерби, Охітники



10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ, с. Обеніжи



10:00-13:00 ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька



13:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. м. Володимир вул. Галицька, Корольова, Мазепи, с. Стенжаричі вул. Самотишшя, Бригада ТзОВ «П’ятидні», М-н с. Зимне, с. Зимно вул. Миру, вул. Зелена, вул. Монастирська, вул. Польова, вул. Молодіжна, вул. Прикордонників.9:00-17:00. ФОП Галяс В. В, клуб, фап. Вул.Незалежності.10:00-16:00. СКЗ, клуб, ТзОВ Волиньагро, церква,ПрАТ МТС Україна, Вул. Молодіжна, Набережна, Центральна. стт.Марянівка.10:00-12:00. ГРП, Волиньгаз, школа, дит. садочок, амбулаторія,церква, ФК Марянівка, Вул. Першого Травня, Г. Майдану, Соборна Шкільна.9:30-17:00. c. Брониця, Катодний захист на с. Грудки .П. П. Прач, м. Камінь-Каширрський вул..Журавлина, пров.Шевченка, вул.Хотешівська. Аеродромна. Героїв Чорнобиля,Масиви Грушка-1.Грушка-2.Частково с.Грудки.9:00-17:00. с. Вишнівдачний масивс. Сильне - контора,клуб, с/ рада, школа, церкваФОП Смірнов С.А. - магазинс. Сильневул. Л. Українки,вул. Шкільна,с. Одеради – школа, ФАП,Олицьке ССТ – магазин, с. Одерадивул. Шкільна, буд. (непарні 29-50вул. Паркова, буд. 1-26,9:00-17:00. ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М.. ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького9:00-17:00. с. Привітне вул. Садовас. Марковичівул. Центральна, вул. Л. Українки13:30-17:00. СШ №20 ввід №1Бойлерна ввід №1Пошивочний цех, вул. Шота Руставеллі 9 ввід №1 підїзди 1,2,3, вул. Шота Руставелі 13 ввід №1.8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСільська рада с. РостаньСВК ім.Суворовас.ХрипськШацькДержавне під-во "Любомльське лісове господарство", УДППЗ"УКРПОШТА"Тов з обмеженою відповідальністю "П"ятиднІ"ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій "ФОП Рибіцький Микола ВолодимировичДержавне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця,Державне під-во "Любомльське лісове господарство", Стол. м.Любомль, Підстанція Любомль, м. Любомль вул.Перемоги Поштова Вокзальна Пушкіна Перемоги Лісна Будівельна10:00 -17:00. с. Залізниця вул. Рівненська, Л. Українки9:00-17:00. м. Нововолинськ:вул..Кобзаря 32вул..Східна 29-53,32-62Ресторан «Три бобри»Дачний масив «Прикордонник»м. Нововолинськ:вул..Чайковського 31-53,32-50вул..Чехова 27,29,24-369:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільнас. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Мирус. Пожарки (повністю)м. Рожище відділення банку, офіс, магазин, м. Рожище вул. Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю)10:00-17:00 ПП Луклянчук В.В, Школа,Будинок культури, с. Глухи вул Річна,Денисова,Радянська09:00-16:00. с. Поліське вул Л.Українки,1-го Травня, Садова, с. Седлище вул І.Тишика10:00-16:00. Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП с. Перевали, Осерби, Охітники10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ, с. Обеніжи10:00-13:00 ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква с.Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька13:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі вул.Ставецька

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