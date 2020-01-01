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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі

Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Три районні лікарні на Волині мають намір перепрофілювати під госпіталі, які надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила керівниця управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.

За її словами, є вимога Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності перепрофілювання лікарень в регіонах, викликана стрімким збільшенням кількості важких хворих на коронавірус в Україні.

Вивчивши питання, на Волині для перепрофілювання обрали три заклади – Луцьку центральну району лікарню, Ківерцівську центральну районну лікарню та Іваничівську центральну районну лікарню.

Тож керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, вже підписав відповідне розпорядження.

За словами Людмили Тимощук, наразі триває підготовчий етап перепрофілювання. Зокрема, й вивчають маршрути пацієнта, тобто визначають, куди звертатися пацієнтам, які раніше отримували медичну допомогу у цих лікарнях. Натомість у лікарнях, які перепрофілюють під «ковідні», прийматимуть тільки ургентних хворих.

Окрім того, Людмила Тимощук зауважує, що, ймовірно, згодом доведеться перепрофільовувати ще більшу кількість лікарень, оскільки область готується до ще більш стрімкого поширення коронавірусу.

У зв’язку із цим очільниця обласного управління охорони здоров’я звертається до волинян з величезним проханням дотримуватися правил карантину. Зокрема, уникати скупчення людей без крайньої необхідності, за можливості ходити пішки та не користуватися громадським транспортом та не влаштовувати масштабних святкувань та застіль, адже саме під час них дуже часто відбувається інфікування.

Інформаційне агентство ВолиньPost також закликає своїх читачів дотримуватися карантину, аби медики мали можливість допомогти кожному хворому, який цього потребує!

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Теги: Людмила Тимощук, лікарні, коронавірус, перепрофілювання, вибір редактора
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Коментарі 1
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Люди, які повідомляли про "антисоціальні риси", як-от низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості і ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носили маску і дотримувалися соціальної дистанції під час пандемії COVID-19. Це виявили дослідники з Державного університету Лондріна в Бразилії.
"Наші результати показали, що антисоціальні риси безпосередньо пов'язані з більш низьким дотриманням заходів безпеки", - зазначають автори дослідження. У цьому випадку "антисоціальність" стосується рис, які зазвичай присутні у людей з діагнозом антисоціального розладу особистостості, який, відповідно до Американської психологічної асоціації, визначають як "хронічну і повсюдну схильність ігнорувати і порушувати права інших". Для цього розладу характерне неодноразове порушення закону і експлуатація інших, а також такі риси характеру, як брехливість, імпульсивність, агресивність, безрозсудне нехтування своєю безпекою та безпекою інших, а також безвідповідальність. Людям з психічним захворюванням часто не вистачає відчуття провини, докорів сумління і співчуття.

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