Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Сьогодні, 15:18
Три районні лікарні на Волині мають намір перепрофілювати під госпіталі, які надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила керівниця управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За її словами, є вимога Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності перепрофілювання лікарень в регіонах, викликана стрімким збільшенням кількості важких хворих на коронавірус в Україні.
Вивчивши питання, на Волині для перепрофілювання обрали три заклади – Луцьку центральну району лікарню, Ківерцівську центральну районну лікарню та Іваничівську центральну районну лікарню.
Тож керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, вже підписав відповідне розпорядження.
За словами Людмили Тимощук, наразі триває підготовчий етап перепрофілювання. Зокрема, й вивчають маршрути пацієнта, тобто визначають, куди звертатися пацієнтам, які раніше отримували медичну допомогу у цих лікарнях. Натомість у лікарнях, які перепрофілюють під «ковідні», прийматимуть тільки ургентних хворих.
Окрім того, Людмила Тимощук зауважує, що, ймовірно, згодом доведеться перепрофільовувати ще більшу кількість лікарень, оскільки область готується до ще більш стрімкого поширення коронавірусу.
У зв’язку із цим очільниця обласного управління охорони здоров’я звертається до волинян з величезним проханням дотримуватися правил карантину. Зокрема, уникати скупчення людей без крайньої необхідності, за можливості ходити пішки та не користуватися громадським транспортом та не влаштовувати масштабних святкувань та застіль, адже саме під час них дуже часто відбувається інфікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost також закликає своїх читачів дотримуватися карантину, аби медики мали можливість допомогти кожному хворому, який цього потребує!
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила керівниця управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За її словами, є вимога Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності перепрофілювання лікарень в регіонах, викликана стрімким збільшенням кількості важких хворих на коронавірус в Україні.
Вивчивши питання, на Волині для перепрофілювання обрали три заклади – Луцьку центральну району лікарню, Ківерцівську центральну районну лікарню та Іваничівську центральну районну лікарню.
Тож керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, вже підписав відповідне розпорядження.
За словами Людмили Тимощук, наразі триває підготовчий етап перепрофілювання. Зокрема, й вивчають маршрути пацієнта, тобто визначають, куди звертатися пацієнтам, які раніше отримували медичну допомогу у цих лікарнях. Натомість у лікарнях, які перепрофілюють під «ковідні», прийматимуть тільки ургентних хворих.
Окрім того, Людмила Тимощук зауважує, що, ймовірно, згодом доведеться перепрофільовувати ще більшу кількість лікарень, оскільки область готується до ще більш стрімкого поширення коронавірусу.
У зв’язку із цим очільниця обласного управління охорони здоров’я звертається до волинян з величезним проханням дотримуватися правил карантину. Зокрема, уникати скупчення людей без крайньої необхідності, за можливості ходити пішки та не користуватися громадським транспортом та не влаштовувати масштабних святкувань та застіль, адже саме під час них дуже часто відбувається інфікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost також закликає своїх читачів дотримуватися карантину, аби медики мали можливість допомогти кожному хворому, який цього потребує!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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