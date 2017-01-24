У Рівному з вікна багатоповерхівки на жінку впав диван. ВІДЕО





Перехожа лише дивом залишилась живою, але травмувалась,- пише



Інцидент трапився на вулиці Генерала Безручка. А все тому, що мешканці однієї з квартир на третьому поверсі, розбирали меблі та викидали їх через вікно.



Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. Патрульні приїхали до будинку, з вікна якого викинули диван.



Потерпілу госпіталізували до травмпункту центральної міської лікарні. На щастя, серйозних травм жінка не отримала. Після обстеження її відпустили додому.



У поліції кажуть, що за цим фактом кримінального провадження поки не відкривали. Наразі з'ясовують усі обставини інциденту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному з вікна багатоповерхівки викинули диван. Він впав на жінку, яка йшла на роботу. Шоковані свідки події одразу викликали поліцію та "швидку".Перехожа лише дивом залишилась живою, але травмувалась,- пише Рівне 1. Інцидент трапився на вулиці Генерала Безручка. А все тому, що мешканці однієї з квартир на третьому поверсі, розбирали меблі та викидали їх через вікно.Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. Патрульні приїхали до будинку, з вікна якого викинули диван.Потерпілу госпіталізували до травмпункту центральної міської лікарні. На щастя, серйозних травм жінка не отримала. Після обстеження її відпустили додому.У поліції кажуть, що за цим фактом кримінального провадження поки не відкривали. Наразі з'ясовують усі обставини інциденту.

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