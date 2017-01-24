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У Рівному з вікна багатоповерхівки на жінку впав диван. ВІДЕО

У Рівному з вікна багатоповерхівки на жінку впав диван. ВІДЕО
У Рівному з вікна багатоповерхівки викинули диван. Він впав на жінку, яка йшла на роботу. Шоковані свідки події одразу викликали поліцію та "швидку".

Перехожа лише дивом залишилась живою, але травмувалась,- пише Рівне 1.

Інцидент трапився на вулиці Генерала Безручка. А все тому, що мешканці однієї з квартир на третьому поверсі, розбирали меблі та викидали їх через вікно.

Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. Патрульні приїхали до будинку, з вікна якого викинули диван.

Потерпілу госпіталізували до травмпункту центральної міської лікарні. На щастя, серйозних травм жінка не отримала. Після обстеження її відпустили додому.

У поліції кажуть, що за цим фактом кримінального провадження поки не відкривали. Наразі з'ясовують усі обставини інциденту.


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Теги: Рівне, диван, жінка, падіння
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