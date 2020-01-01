Медсестра з Луцька, яка відбирає аналізи на виявлення COVID-19, розповіла про особливості роботи і страх перед хворобою. ВІДЕО

Людмила Колодій сім останніх років працює медичною сестрою у луцькій поліклініці (Луцький центр первинної медичної допомоги № 1). А ось уже більш ніж шість місяців вона трудиться у складі мобільної бригади й відбирає аналізи для ПЛР-тестів на виявлення covid-19.



Дівчина розповіла



«Найстрашніший випадок у мене був, коли я приїхала на адресу і дружина чоловіка, якого за декілька годин перед моїм приїздом уже поховали, сказала, що він помер саме від ковіду. Мені було важко працювати протягом всього дня, бо ти тоді все переосмислюєш», – каже Людмила.



У мобільній бригаді дівчина працює вже більше, аніж пів року. Згадує, що під час першого виїзду дуже переживала, але більше за пацієнтів, яким потрібно було зробити тестування, аніж за себе. Ретельно перевіряла усі підписи. Ще важливо було правильно продезінфікуватися перед наступним прийомом. З часом все це увійшло в звичку і страху вже немає. Для кожного виїзду бригада має окремий набір захисного одягу: рукавички, бахіли, халати, маски та інше.



«Водій, як асистент, обробляє нас, ми переодягаємось і тільки тоді йдемо на повторну адресу», – говорить Людмила Колодій. На питання, чи захищає це «спорядження» стовідсотково відповідає: «Згідно моїх ПЛР-тестів, а я їх здаю що два тижні, то вони негативні. Раз на місяць здаю ІФА, чи я не перехворіла безсимптомно, там теж – негативний. Значить захищають», – розповідає медик.



Зізнається, що окрім ризику захворіти в цій роботі є й інші проблеми, адже до кожного пацієнта потрібен особливий підхід, тому потрібно мати не лише міцне здоров’я та імунітет, але й хороші нерви.



Також мобільна бригада працює не лише у Луцьку, але й у сусідніх селах.



«40 – 50 кілометрів від міста… Якщо там є наші декларанти, то їдемо. Ми не можемо сказати пацієнту – сідайте на маршрутку і приїжджайте, коли там є явні підозри», – говорить Людмила.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. сім останніх років працює медичною сестрою у луцькій поліклініці (Луцький центр первинної медичної допомоги № 1). А ось уже більш ніж шість місяців вона трудиться у складі мобільної бригади й відбирає аналізи для ПЛР-тестів на виявлення covid-19.Дівчина розповіла «Конкуренту» про робочі будні, примхливих пацієнтів, труднощі зі захисним одягом та страх перед коронавірусом.«Найстрашніший випадок у мене був, коли я приїхала на адресу і дружина чоловіка, якого за декілька годин перед моїм приїздом уже поховали, сказала, що він помер саме від ковіду. Мені було важко працювати протягом всього дня, бо ти тоді все переосмислюєш», – каже Людмила.У мобільній бригаді дівчина працює вже більше, аніж пів року. Згадує, що під час першого виїзду дуже переживала, але більше за пацієнтів, яким потрібно було зробити тестування, аніж за себе. Ретельно перевіряла усі підписи. Ще важливо було правильно продезінфікуватися перед наступним прийомом. З часом все це увійшло в звичку і страху вже немає. Для кожного виїзду бригада має окремий набір захисного одягу: рукавички, бахіли, халати, маски та інше.«Водій, як асистент, обробляє нас, ми переодягаємось і тільки тоді йдемо на повторну адресу», – говорить Людмила Колодій. На питання, чи захищає це «спорядження» стовідсотково відповідає: «Згідно моїх ПЛР-тестів, а я їх здаю що два тижні, то вони негативні. Раз на місяць здаю ІФА, чи я не перехворіла безсимптомно, там теж – негативний. Значить захищають», – розповідає медик.Зізнається, що окрім ризику захворіти в цій роботі є й інші проблеми, адже до кожного пацієнта потрібен особливий підхід, тому потрібно мати не лише міцне здоров’я та імунітет, але й хороші нерви.Також мобільна бригада працює не лише у Луцьку, але й у сусідніх селах.«40 – 50 кілометрів від міста… Якщо там є наші декларанти, то їдемо. Ми не можемо сказати пацієнту – сідайте на маршрутку і приїжджайте, коли там є явні підозри», – говорить Людмила.Більше дивіться у сюжеті.

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