На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин





Про це пише



За попередніми даними, в приміщення пакісники проникли, підібравши ключ до вхідних дверей.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують злочинців і звертаються до можливих очевидців цього випадку з проханням зателефонувати 102. Конфіденційність інформації гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Сенкевичівка Горохівського району злодії проникли в один із магазинів і вкрали продукти харчування на суму 14 000 гривень.Про це пише "Волинь-нова". За попередніми даними, в приміщення пакісники проникли, підібравши ключ до вхідних дверей.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують злочинців і звертаються до можливих очевидців цього випадку з проханням зателефонувати 102. Конфіденційність інформації гарантують.

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