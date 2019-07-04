На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин
Сьогодні, 22:21
У селищі Сенкевичівка Горохівського району злодії проникли в один із магазинів і вкрали продукти харчування на суму 14 000 гривень.
Про це пише "Волинь-нова".
За попередніми даними, в приміщення пакісники проникли, підібравши ключ до вхідних дверей.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують злочинців і звертаються до можливих очевидців цього випадку з проханням зателефонувати 102. Конфіденційність інформації гарантують.
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Про це пише "Волинь-нова".
За попередніми даними, в приміщення пакісники проникли, підібравши ключ до вхідних дверей.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують злочинців і звертаються до можливих очевидців цього випадку з проханням зателефонувати 102. Конфіденційність інформації гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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