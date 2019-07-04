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На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин

На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин
У селищі Сенкевичівка Горохівського району злодії проникли в один із магазинів і вкрали продукти харчування на суму 14 000 гривень.

Про це пише "Волинь-нова".

За попередніми даними, в приміщення пакісники проникли, підібравши ключ до вхідних дверей.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують злочинців і звертаються до можливих очевидців цього випадку з проханням зателефонувати 102. Конфіденційність інформації гарантують.

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Теги: Волинь, кримінал, крадіжка, поліція, Сенкевичівка
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